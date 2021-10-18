新华全媒+这些惊艳的高原交通，值得你体验！

蜀道难，难于上青天。进藏之路，更比蜀道难！ 1930年出版的《西藏始末纪要》曾这样形容西藏的道路：“乱石纵横，人马路绝，艰险万状，不可名态。” 西藏和平解放前，从青海西宁或四川雅安到拉萨往返一次，山高路远，需要半年到一年时间。 观西藏之变，从路开始。西藏和平解放70年来，雪域高原逐步建立起涵盖公路、铁路、航空、管道等多种运输方式的综合立体交通网络，不断创造着人类工程建设史上的奇迹，为西藏经济社会发展提供了重要保障，也成为一道道令人惊叹的风景线。 如今，条条大“路”通西藏，“世界屋脊”不再遥远。 公路——道“长”且“畅” 目前，西藏建制村已村村通公路，通车里程达到11.88万公里，乡镇、建制村通畅率分别达94%、76%。高速及一级公路通车里程突破1000公里。 【西藏公路史开端——川藏、青藏公路】 川藏公路通麦路段上的迫龙沟特大桥（2019年10月27日,无人机拍摄）。 新华社记者孙非 摄 1954年建成的川藏、青藏公路，结束了西藏没有现代公路的历史。筑路军民“让高山低头、叫河水让路”，铸造了“一不怕苦、二不怕死，顽强拼搏、甘当路石，军民一家、民族团结”的“两路”精神，也留下了3000多…