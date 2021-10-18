上海2021年10月18日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 10月18日，英国《金融时报》（Financial Times）公布最新全球EMBA课程排行榜，中欧国际工商学院Global EMBA课程连续两年位列全球第二，连续四年稳居全球前五，这是亚洲独立办学EMBA课程取得的历史最高排名。在今年2月发布的《金融时报》全球MBA百强排名中，中欧MBA课程再次挺入全球前十，高居全球第七，蝉联亚洲第一。这一卓越表现，再次巩固了中欧全球领先商学院的地位。

中欧国际工商学院院长汪泓教授表示：“中欧历经27年砥砺奋进、不懈创新，秉承‘认真、创新、追求卓越’的精神，逐步建成了一所亚洲领先、全球一流的商学院。此次Global EMBA 课程蝉联全球第二，证明了中欧当之无愧的实力，稳固了中欧在全球管理教育领域第一阵营的地位，这也是一个重要里程碑，为学院未来五年的发展开启了良好势头。面对疫情冲击，中国经济取得了稳健发展，展示了独特的韧性和潜力。在中国经济前所未有的机遇中，在学院未来五年发展战略规划的指引下，中欧将继续发挥连接中国与欧洲和世界的桥梁作用，打造培养全球顶级商业领导者的卓越平台。”

《金融时报》排名具有严谨的评价指标体系与广泛的参评范围，是全球工商管理教育界最全面、最具影响力的商学院排行榜之一。该排名对参评商学院及其校友进行调研，基于多个指标综合评估，包括校友的职业发展情况、师资队伍和多元化程度、院校的研究实力和企业社会责任实践等。

中欧国际工商学院欧方院长迪帕克·杰恩（Dipak Jain）教授表示：“中欧Global EMBA蝉联全球第二，不仅证明了中欧一流的师资力量和Global EMBA课程强大的实力，也证明了学生和校友对母校的倾力支持。这是大家共同努力的结果，是值得共同庆祝的成就。中欧学生和校友的成功和慷慨支持，是中欧的骄傲。展望未来，我们将竭尽全力赋能校友，合力共进，推动中欧国际工商学院更上一层楼。”

中欧Global EMBA课程在排行榜诸多指标和“投入产出”维度上均表现强劲，例如，从校友“平均薪资”来看，该课程再次位列全球第二，这表明课程拥有较高的投入产出比。此外，该课程在“工作经验”一项的排名上升了4位，证明该课程学员拥有领先的行业经验深度和高级管理敏锐度。另外，中欧在“学术研究”的排名中上升了8位，这表明中欧世界级的教授团队的学术影响力不断增强。

中欧国际工商学院副院长兼教务长丁远教授表示：“世界正从中国市场寻求最前沿的创新和商业实践。中欧教授队伍致力于开拓特色鲜明的研究领域，创造和传播前沿的知识，每年发布100多个中国主题商业案例。同时，我们为学生提供了一个窗口和平台，使其深度了解中国在全球商业环境中地位的不断演变，直观地了解中国市场的发展过程。随着中国在塑造全球商业趋势中扮演越来越重要的角色，中欧作为一所国际一流商学院的作用将进一步凸显。”

中欧Global EMBA课程拥有多元化、国际化的学生构成，女性学生占比高达40%（在排名前30的课程中比例最高）。课程把来自不同职能、行业和组织的高管汇聚一堂，为他们创造一个开拓视野的学习环境，通过贯穿始终的领导力课程设置和体验，为学生的个人发展和职业转型赋能。

中欧国际工商学院副教务长兼Global EMBA课程主任芮博澜（Bala Ramasamy）教授说，“全球经济持续的不确定性和波动性，要求每个行业的高管都具备开放的态度和高度的适应能力来应对变化。同样，世界也需要更多富有同情心、责任感的商业领袖，需要他们不仅对自己的企业，而且对更广泛的社会产生持久的积极影响。这就是Global EMBA课程在为期20个月的学习中教给学生们的理念。我们培养的是不局限于企业短期需求，寻求切实可行的、可持续的长期方案和战略的全球领导者。”

中欧Global EMBA课程还获得了9.3分（满分为10分）的整体满意度，这表明学院始终致力于为学生提供具有吸引力、务实、饱含价值和愉悦的学习体验。

11月6日，中欧即将迎来最新一级近100位Global EMBA同学，这届学生将是该课程史上背景最多元、学术水平最高、专业经验最丰富的群体之一。

中欧蝉联全球第二 2021《金融时报》全球EMBA课程排行榜发布 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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