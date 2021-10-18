上海2021年10月18日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 10月15日， 必维集团（Bureau Veritas, 简称“必维”）与远景科技集团（简称“远景”）在上海宣布达成战略合作，双方将共同搭建一站式零碳解决方案，共同打造碳中和示范项目，塑造行业标杆，赋能各行各业早日实现“双碳”目标。

必维集团高级副总裁、大中华区及东北亚区总裁韩晶，必维集团建筑工程和设施事业部大中华区总经理杨虎；远景智能副总裁、远景碳管理业务总经理孙捷，远景智能零碳业务发展总经理邢戈等出席战略合作签约仪式。

根据协议内容，必维与远景将建立多维度的碳中和业务和技术合作，达成碳中和战略合作伙伴关系。远景将作为零碳技术合作伙伴，携手必维打造碳中和、数字化时代背景下的“数字化碳核查服务最佳实践”，共同推进基于数字智能化的全生命周期碳管理服务。

必维集团高级副总裁、大中华区及东北亚区总裁韩晶女士表示，必维非常高兴与远景携手，整合双方优势资源，缔结碳中和领域战略合作关系。双方的愿景和使命非常契合，从业务分布到全球布局都非常互补。必维是全球知名的测试、检验、认证和技术咨询机构，通过全球78,000名员工的共同努力，将对产业链和客户的深入了解转换为检验检测的流程，将数据做成数字化平台。希望通过此次合作，必维与远景双方能够共同推动项目落地，为社会创造可持续价值。

远景智能副总裁、远景碳管理业务总经理孙捷表示，为完善碳中和领域的行业标准化机制，远景科技集团与必维集团将共同打造和推动零碳产业园和零碳企业标准，数字化碳管理及咨询体系建设。推动行业标准机制建设，助力企业，政府等实现碳中和目标。

双方认为，碳达峰与碳中和的重要承诺是新时代背景，为此，必维和远景将继续共同面向市场拓展双碳业务，联合开发双碳相关产品，共同打造一批碳中和楼宇、工厂、区域的示范项目，推动数字化碳管理以及咨询体系的建设，更好地服务于国家碳中和、地方碳中和、行业碳中和、企业碳中和，增强企业碳中和意识，助力企业实现碳中和目标，帮助企业实现碳中和价值。

在10月12日举行“2021鄂尔多斯零碳产业峰会”，必维集团与远景科技集团联合发布了全球首个“国际零碳产业园标准”，对产业园区提出了覆盖零碳能源系统、智能产业与科技、智能基础设施与社会低碳转型四方面的要求，与国际标准接轨，并与巴黎协定和科学碳目标（SBTi）的要求一致，帮助入园企业实现零碳转型。

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必维集团与远景科技集团开展战略合作，推进全生命周期碳管理服务 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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