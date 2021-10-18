广州2021年10月18日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 10月16日，第130届广交会双循环促进活动成功举办，活动由中国对外贸易中心、广东省商务厅、广州市商务局主办。各主办单位、中国工商银行、全国零售、连锁经营、电子商务等相关商协会领导，以及来自31个省市约110家参展企业代表和华润万家、苏宁易购、名创优品、网易严选、棒谷科技等10家龙头采购集团代表出席，活动包括广交会国内采购合作伙伴计划启动仪式、“同线同标同质”主题分享、内外贸对接、金融对接等环节。

广交会副秘书长、中国对外贸易中心副主任徐兵表示广交会是双循环工作的重要节点，直接连接国内国际两个市场。本届广交会首次以促进国内国际双循环为主题，一是在需求侧发力，全面开放邀请境内采购商，打开内贸增长新空间；二是助力供给侧，扩大双循环服务深度；三是举办丰富多样的商贸促进活动。

广东省商务厅副厅长马桦表示，广东在服务保障广交会举办的同时，也充分依托广交会的平台优势和开放优势，实现了与世界市场的联通，推动了对外贸易跨越式发展，广交会则为广东企业用好国内国际两个市场、两种资源提供了重要的舞台。

广交会国内采购合作伙伴计划启动仪式



广交会双循环促进活动

广交会国内采购合作伙伴计划启动，向首批优秀的招商合作伙伴授牌，进一步扩大国内招商合作“朋友圈”。未来广交会将集聚更多行业资源，不断提升供需双方互动的便利性，全方位推动外贸企业更好地开拓国际国内市场，打开互利共赢新局面。

专场活动提升内外贸对接成效



广交会双循环促进活动

本次活动定制知名采购集团专场供应商对接会，精选华润万家、苏宁易购、名创优品、网易严选、棒谷科技、辛有志严选、西亚兴安、胜佳超市、澳之星、云货优选等10家龙头采购集团设立对接展台，并针对采购需求提前预匹配，为出口参展企业建立与国内采购龙头的合作牵线搭桥。此外，中国工商银行举办服务双循环新发展格局方案发布会，提供金融解决方案。

今年是苏宁易购第二次以采购商的身份参加双循环促进活动。苏宁易购公共事务总监蒲巧表示从采购商的角度来说，通过双循环促进活动，采购商可以一次性对接到品牌方或者厂家，减少了中间商，让消费者享受到更优惠的价格。近年来迅速崛起的零售品牌名创优品也参加了此次活动，工作人员表示在零售行业，供应链实力往往也决定着企业的上限。对于采购商，快速寻找到满足需求的产品企业服务，方便直观地接触意向产品和技术，是本次参加广交会的关键需求。借助本次双循环活动，名创优品希望能接洽到全球优质供应商企业。广州胜佳连锁超市采购总监潘秀清表示，与此前双循环促进活动“参展商摆摊、采购商询价”不同，本次对接会是“采购商摆摊迎客、参展商上门推销产品”。参展商的合作意愿非常强烈，设计了适合国内销售的产品，而且性价比很高。

参展商榄菊已经20多次参与广交会，海外销售总经理徐先锋表示，近年来，广交会加强国内采购商邀约，双循环促进活动为企业精准定位采购商，对其扩展国内业务具有重要意义。万事泰集团从1996年就开始参加广交会，品牌总监蒋毅表示，第一次参加双循环活动时，企业收获了信心。这次双循环活动更加注重于细节，让供应方和需求方在广交会上见面，把供需都能明确地表现出来，这对企业做整体年度规划，特别是为企业精准捕捉市场需求提供了很好的依据和帮助。

扩大广交会服务双循环的广度和深度

广交会始终以服务国家战略为己任，将以本届为新起点，不断探索新路径、新方法，充分发挥广交会作为联通国内国际双循环重要平台的作用，利用各地的资源禀赋，整合金融服务资源，扩大服务双循环的广度和深度，努力为构建新发展格局贡献广交会力量。

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