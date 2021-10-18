摄影盛典、世界摄影（旅游）大会亮相金山岭长城_旅游中国_中国网_中国旅游外宣第一品牌

【 点睛 】 第八届世界摄影（旅游）大会暨第三届金山岭长城摄影大典在河北滦平金山岭长城举行。 金山岭长城秋季最美时节，为庆祝建党100周年和庆祝中华人民共和国成立72周年，日前，第八届世界摄影（旅游）大会暨第三届金山岭长城摄影大典在河北滦平金山岭长城举行。 盛典上颁发了2020中国摄影年度人物、中国长城影像奖、第三届四季金山岭长城国际摄影大赛奖、100位优秀女摄影家代表奖，2021年达盖尔奖等奖项。 2021年10月16日－17日，第八届世界摄影（旅游）大会暨第三届金山岭长城摄影大典在河北滦平金山岭长城举行。 盛典上颁发了2020中国摄影年度人物、中国长城影像奖、第三届四季金山岭长城国际摄影大赛奖、100位优秀女摄影家代表奖，2021年达盖尔奖等奖项。 第八届世界摄影（旅游）大会暨第三届金山岭长城摄影大典上，全国各地摄影家齐聚在金山岭长城，用镜头记录并向世界展示金山岭长城的 “自然之美”、“文化之美”和“艺术之美”。 长城之巅举行的中国长城影像研讨会独特别致。 第八届世界摄影（旅游）大会暨第三届金山岭长城摄影大典上，全国各地摄影家齐聚在金山岭长城，用镜头记录并向世界展示金山岭长城的 “…