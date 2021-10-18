“文明餐桌 光盘行动”主题宣传引导活动将走进学校、社区、饭店_YNET.com北青网

为贯彻落实习近平总书记关于坚决制止餐饮浪费行为的重要指示精神，引导市民群众养成勤俭节约习惯，营造浪费可耻、节约为荣的良好社会风尚，10月16日下午，本市“文明餐桌 光盘行动”主题宣传引导活动在北京广播大厦举办。 活动现场，主办方对今年以来“文明餐桌 光盘行动”主题宣传引导活动开展情况进行了总结；中国农业大学胡小松教授登台讲述“节粮微课堂”，深入浅出地阐明了节约粮食就是绿色和可持续发展的重大意义；餐饮企业、外卖小哥等代表发出了“一起向未来—文明餐桌 绿色生活”倡议；北京八中京西附小师生演唱了歌曲《劝君善待盘中餐》，生动传递了践行公筷公勺、光盘行动的文明餐桌理念。 为配合活动开展，主办方在现场还布设了“世界粮食日主题活动互动展区”，传播古代餐桌文明知识、光盘行动宣传成果、珍惜粮食主题视频、互动竞答游戏等相关内容，大力倡导勤俭节约、反对浪费的生活理念。 据悉，下一步，主办方将以贯彻落实《北京市反食品浪费规定》和《北京市文明行为促进条例》为契机，会同各有关部门，通过开展“文明餐桌 光盘行动”主题宣传引导活动进学校、进社区、进饭店、进外卖企业等，持续推进“文明餐桌 光盘行动”主题宣传引导活动扎实…