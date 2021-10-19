华住集团携手旭辉商业打造可复制的“酒店+”模板

【品橙旅游】2021年10月19日，华住集团宣布与旭辉集团旗下旭辉商业签署合作协议。依托华住集团在酒店行业的多元产品矩阵和开发经验，结合旭辉在商业板块多年的深耕和积累，双方期待在未来的合作中打造出有态度、有温度，有生命力的“酒店+”产品。 华住集团CEO金辉（左四）、华住集团副首席发展官沈挺（左三）、旭辉商业副总裁兼旭辉商管公司总裁韩石（右三）等嘉宾见证签约仪式 华住集团副首席发展官沈挺先生表示：“非常荣幸与旭辉商业这样行业领先的商业地产公司建立长期的战略合作关系，探讨多元的合作模式、开发模式、产品模式及运营模式。我们期待酒店和地产行业这一次‘强强联合’会迸发出更多火花，跳出传统模式及框架，让酒店品牌为商业赋能，在商业项目上孕育出更多的明星酒店产品。” 旭辉商业副总裁兼旭辉商管公司总裁韩石表示：“华住集团‘成就美好生活’的使命与旭辉集团‘用心构筑美好生活’的使命以及旭辉商业打造‘愉悦空间，美好生活’的目标不谋而合。我们非常期待未来能与华住集团中在旭辉商业的各个界面产生合作，积极发挥华住集团的酒店专业能力、创新理念、资源优势等，双向赋能，不断打磨出更优质的产品，为客户创造愉悦生活体验。”…