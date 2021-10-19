在京外资旅行社可从事除台湾地区以外的出境旅游业务出境旅行社条例旅行社旅游_手机网易网

北京商报讯（记者 关子辰 实习记者 张怡 然）10月19日，北京商报记者从中华人民共和国中央人民政府网站得知，国务院批复，按照《深化北京市新一轮服务业扩大开放综合试点建设国家服务业扩大开放综合示范区工作方案》，同意自即日起在北京市暂时调整实施《中华人民共和国中外合作办学条例》、《外商投资电信企业管理规定》、《营业性演出管理条例》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《 旅行社条例 》、《民办非企业单位登记管理暂行条例》、《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2020年版）》的有关规定（目录附后）。其中，《旅行社条例》第二十三条将调整为允许在京设立并符合条件的外商投资 旅行社 从事除台湾地区以外的 出境 旅游 业务。 此前，《旅行社条例》第二十三条规定投资旅行社不得经营中国内地居民出国旅游业务以及赴港澳门台三地旅游的业务,但是国务院决定或者我国签署的自由贸易协定和内地与香港、澳门关于建立更紧密经贸关系的安排另有规定的除外。此次调整后，外商投资旅行社在北京的出境业务规定将会放宽。 特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平…