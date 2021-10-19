上海2021年10月19日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — ON/OFF 2周年庆典 — “ZaDui” 扎什么堆？于10/15-10/18在BFC外滩金融中心南区2楼ON/OFF设计师品牌店外围区域展开了一场别开生面的限时狂欢。2周年庆典携ON/OFF的设计师朋友们与新朋友们一同打造了一个冲突与融合，复古与未来相互碰撞的创意社交天地。本次周年庆典全方位的超乎了大家的想象，集合70+品牌6个不同世界文化的趣味生活方式，短短四天的活动吸引逾千时髦人士的瞩目，热闹非凡。



ON/OFF 2周年庆典活动现场

ON/OFF所打造的趣味创意社交天地，以5个不同的世界文化出发，日本的筑地市场变身贩售日式美学的创意摊位；艺术爱好者们可以在法国巴黎塞纳河畔旧书摊找到罕见的艺术&设计类书籍绘本；异域风情的大巴扎出现神秘占卜师预测未来；还有堆满新鲜水果和糖果的波盖利亚摊位和挤满了鲜花、盆栽的哥伦比亚的花市。



ON/OFF 2周年庆典活动现场

现场MOUHOOLAND 独家联名刻字戒指首发，璞履POUR LUI联名橱窗，POMPON限时快闪。这场限时狂欢庆典更是为吃货们打造了一个美食天堂，一次包揽魔都网红小食 — Fluffy的香蕉网红冰淇淋，nammaejib by bar flow的地道韩味，Nibbo与AOKKA用巧克力和咖啡豆打开味蕾。



ON/OFF 2周年庆典活动现场

当晚特别邀请艺术家@DANDI现场展开“灵感拼贴画”WORKSHOP，以黑白风格和随意线条展现了当代人的生活态度，记录不同生活角色的日常群像。庆典期间穿插即时雕塑人表演和热辣爵士双人舞，带来超乎寻常的视觉冲击，更是有热门Switch游戏配上超大屏幕，游戏达人寻找玩乐快感，打造独特又舒适的欢乐乐园。

去年ON/OFF可可爱爱的“有「趣」园”引来了一众时髦有趣的灵魂驻足，聚合设计新生力量建立有趣、独特的生活态度，与国内设计师品牌的合作伙伴们一同见证了ON/OFF的变化与成长。2周年庆典的“ZaDui”想以更包容的视角展现ON/OFF舒适性的一面，通过不断引入多元化的新品牌，打造满足不同审美和爱好的社交新阵地，足不出户便能感受不同的世界文化。

在2周年之际，ON/OFF的特别企划，更是与国内知名的showroom — ontimeshow及专业机构重磅联手，以培养新人、发现新象为目的，共同发起了新一季的「YOUNG TALENTS」设计新人发现计划。ON/OFF设计师品牌集合店是复星旗下BFC外滩金融中心的明星孵化项目，作为集实穿性与时尚性兼具的中国设计师平台，从零售、推广、互动展示等多个层面助力中国设计师品牌开拓市场，以成倍速的发展吸引了日常不会走进买手店的消费者们。

ON/OFF突破现有买手店定位，极富创造性地将时尚先锋设计师品牌与新时代潮流个性品牌结合，成功跻身于全国买手店第一梯队并以成为全球最好逛、最独特、最有趣的集合店为目标。愿ON/OFF能够为大家的生活带来一丝小惊喜，不负大家的偏爱，也希望此后不负初心，带给大家更多惊喜以及更好的体验！

ON/OFF 2周年庆典集合“世界”文化与生活态度，打造创意社交天地 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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