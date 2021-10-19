北京2021年10月19日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 日前，主题为“数字焕颜科技有型”的2021第六届IDC中国数字化转型年度盛典正式开幕。会上，IDC公布2021年未来企业大奖获奖名单，国家天文台携手浪潮存储建设的“中国科学院国家天文台FAST数据中心方案项目”荣膺“未来数字基础架构领军者”大奖。IDC认为，中国天眼FAST作为世界级大科学工程，其在数据基础设施领域的卓越经验，对产业数字化转型具有重要示范价值。

中国天眼是目前世界上口径最大、灵敏度最高的射电望远镜，其综合性能指标居全球领先，相比国际同类设备至少保持二十年以上的技术领先性。截止目前，中国天眼已发现脉冲星300多颗，首次观测到银河系内“快速射电暴”，其观测成果入选《自然》(Nature)杂志2020年十大科学发现。在诸多“世界之最”的背后，中国天眼的科学家们必须去解决其面临的“天文级”大数据在海量规模、数据处理、业务永续方面的严峻挑战，即每秒采集数据最高可达38GB，每年新增10PB数据，同时要求数据连续观测、永久保存，据中国天眼的研究人员预计，未来五年中国天眼数据量将突破100PB，未来甚至会达到EB级，弹性、高效、可靠的数据基础设施成为中国天眼数据中心建设的重点。

中国天眼携手浪潮存储，构建了超大规模科研数据基础设施平台。该平台以分布式存储架构为核心，部署高性能和高密度两类节点，基于业界首个“多合一”极简架构和iTurbo智能加速引擎提供超53PB数据空间和每秒100GB聚合带宽，满足中国天眼对实时观测和研究任务连续性的数据处理性能、扩展性、可靠性要求。浪潮存储在国际SPC-1存储基准性能测试中以630万IOPS获得分布式性能全球第一，理论性能高达亿级IOPS，为中国天眼为代表的大型科研工程提供了高性能高可靠的数据处理保障。

随着云、大数据、AI新技术发展，数据成为新型生产要素，是数字经济的重要引擎和企业数字化转型的重要支撑。在本次获得IDC“未来数字基础架构领军者”奖项的基础上，中国天眼未来将持续加大数据基础设施投入与创新，释放科研数据价值让人类看得更远。中国天眼领先的数据基础设施，也将为产业数字化转型提供了可借鉴行业实践，助阵企业探索未来数字化转型路径。

中国天眼携手浪潮存储，荣膺“未来数字基础架构领军者”称号 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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