广东中山2021年10月19日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 10月18日上午，第27届中国国际灯饰博览会（中山古镇）（以下简称古镇灯博会）新闻发布会在中山市新闻发布厅举行。中山市政府党组成员张会洋，中山市商务局党组成员、市贸促会主任刘鸿渐，古镇镇党委副书记、镇长阮志力，古镇镇党委委员、副镇长候选人骆祥，中山古镇灯都博览有限公司副总经理区杏玲出席了发布会。发布会现场介绍第27届古镇灯博会筹备情况，并就展会举办背景、活动亮点等有关工作答记者问。



第27届古镇灯博会举行新闻发布会

一、“三个中心”优势复合，中国灯饰看古镇

古镇镇从1982年至今，经过30多年的培育和发展，已形成了以古镇为中心，覆盖周边三市11镇街，市场占有率达全国70%以上、全球近50%，年产值超千亿元的灯饰产业集群。先后获得了中国灯饰之都、轻工业先进产业集群、首批中国特色小镇等诸多荣誉。古镇已成为中国灯饰产业集群的发源地和产业区域核心，是全国灯饰照明产业中心、贸易中心和设计中心。

高度集中的产业中心

古镇拥有最为完整的灯饰产业体系和覆盖上下游的工业链，近年来智能芯片研发设计、模组研发设计和生产，智能化制造、产品+互联网等生产环节和生产模式不断增加。民营经济蓬勃发展，各类市场主体达5.4万户，在中山市占比超过10%，重点行业协会、商会纷纷落地。

兴旺繁荣的商贸中心

古镇拥有灯饰卖场300多万平方米，灯配市场100多万平方米。国家级市场采购贸易方式试点落户古镇，累计主体备案1778家，为15万美元以内“单小货杂”的商品提供出口便利。各类电商包括跨境电商、直播电商、社交电商，雨后春笋般呈现。以古镇为核心，引领带动了山东临沂、北京十里河等全国灯饰专业卖场的发展。

活力彰显的创新中心

建立全国首个镇级知识产权快速维权中心，快速预审、快速维权、快速协调实现“一站式”全方位保护，是全市首个年申请专利量过万件的镇街，全国首个开展实用新型专利快速预审试点，“古镇模式”已成为了世界知识产权组织优秀案例。全镇设立了30多个公共服务实体，为超5000家灯饰企业提供全产业链公共服务。以鸿兴创谷为平台签约国内外设计师、跨界设计师等有300多位，设计工作室30多家，与广交会设计廊合作，触及设计机构1300多家，与广州美术学院、重庆大学等40多家院校开展交流合作。

二、产业集群行业盛会，大平台聚合全链条资源

“古镇灯博会”是中山的“金字招牌”，自1999年起举办首届灯博会以来，每一届展会均吸引近120个国家与地区数万名采购商前来参观采购。第27届古镇灯博会定于2021年10月22-26日，在灯都古镇会议展览中心及7大分会场盛大举行。展会由中国照明电器协会、中国灯饰之都（中山古镇）共同主办，并得到中山市政府的大力支持。以“中国灯都点亮世界”为主题，以“聚合、聚能、聚势”为方向，主会场更专业，分会场更高端，共筑一场大型行业盛会。



第27届古镇灯博会举行新闻发布会

展店联动 一展即一城

主会场灯都古镇会议展览中心联合利和灯博中心、华艺广场、星光联盟、时代广场、灯都路灯城及新加盟的古一瑞丰灯配城、庆丰LED商贸广场，共筑150万平方米展览面积、3300家品牌企业的“1+7大灯博会”格局。主会场展品覆盖全产业链，展商展品技术更专业、更前端。共计参展国内企业764家，包含知名企业深圳超频三、深圳暗能量、广州九佛、上海汉枫、浙江中川电气等。分会场整体参展，商户更高端，囊括国内外知名品牌。如利和灯博中心汇聚新特丽、琪朗等500家品牌企业；华艺广场汇聚金达、华艺等300家一线品牌；星光联盟联合夏盟、松伟照明等约300家名企开展主题采购活动；灯都路灯城集结60多家户外照明品牌，瑞丰国际灯配城、庆丰LED商贸广场联动1400多家LED配套品牌参展。

科技赋能 聚焦风口品类

聚焦“智能”，主办方重新规划主会场A馆，全方位强化智能照明板块。加大对专业照明领域布局，汇聚教育照明、健康照明、汽车灯、防爆灯、杀菌灯、医美灯、文旅亮化、人因照明、智能消防应急系统、智能安防系统等风潮产品。推动配套增值，汇聚生产设备及加工技术、检测设备、配件组件、材料、配套服务等优势，以产品质量和可持续性为核心，自动化、个性化、绿色制造为方向，推动智能制造、智能生产和智能服务与物流的行业交流。

原创先行，引领创新风尚

特设原创设计展区，通过倡导原创设计，引导企业展示最新原创产品并现场亮出专利证书。全国首个镇级的中国中山（灯饰）知识产权快速维权中心，进驻主会场现场办公。主办方与鸿兴创谷携手合作，特设灯饰原创专区“设计师联合品牌”。特邀国内知名设计师，举办“灯具流行趋势发布会暨灯具设计拍卖会”，通过市场化激发设计师创新潜力。

云端同步，线上线下服务

会展期间同期举办“全球买家采购行线上展”，通过线上参展、观展、供需网上对接、视频直播采购、在线会议论坛等多重方式，用数字化、网络化、移动化赋能展会。即便是外商客户不方便到现场采购，也可利用展网融合型B2B平台“灯饰在线”，实现便捷洽谈交易。

三、众星拱月特色鲜明，打造文、旅、产业融合样本

展会期间，全力打造“1+7+N”盛会模式，除了主会场举办系列大型重要活动，7大分会场还举办各类主题采购和论坛等活动，各大商圈和企业举办各类特色活动，提供高品质商贸洽谈、技术交流和灯光文化娱乐，向世界展现文化、旅游和产业融合的古镇样本。



第27届古镇灯博会举行新闻发布会

商贸活动精彩纷呈

各分会场主题活动各具特色、精彩纷呈。利和灯博中心将启动“时尚家居设计周”、“2021全球灯饰艺购节·开仓季”，华艺广场将举办“2021华艺广场全球灯饰采购季”，星光联盟发起“品牌新品发布”、“星光联盟直播季（第2季）”，灯都国际路灯城举办“户外灯具采购节”、“第七届户外智慧照明及文旅夜游高峰论坛”,灯都时代广场则全方位布置创意氛围。今年新加盟的古一瑞丰灯配成、庆丰LED商贸广场两个新分会场也将携手优秀商户品牌，在主会场开设直播间，进行直播探店+企业访谈。同期，在主会场同地还举办2021秋季中山古镇灯饰生产设备、原辅材料及配套服务展，以及2021年中山古镇智能家居及软装饰品展。

技术交流看点丰富

展会期间高端会议纷呈，汇聚国家、省、市相关职能部门领导、行业专家、各领域精英，探讨照明前沿技术和市场模式。举办非视觉照明技术创新发展论坛，帮助广大科研人员、企业技术人员深入了解、掌握非视觉照明技术在健康照明、农业养殖业照明、紫外消杀等领域的发展和创新应用。举办中山市知识产权高质量发展论坛暨中山知识产权快速维权古镇模式经验推介会，充分展示中山知识产权高质量发展成果。精心举办2021中国国际照明灯具设计大赛颁奖晚会。

文旅活动精彩不断

展会期间，精心举办绿博园灯光文旅活动，设置三大体验区域演绎古镇灯光秀。围绕“湾区枢纽·精品中山”，打造极具地方特色的文旅产品，推出一系列红色、研学、美食等精品线路，以及造型轻巧、创意独特、具有古镇特色元素的灯饰旅游手信商品。各商家组织开展各类新品发布会、行业沙龙、联谊活动等，万款秋季新品接踵而至，砸金蛋、抽大奖、线上直播、社群活动等精彩呈现。

严阵以待保障安全

本届展会制定了详细的防疫及应急方案，疫情防控方面再升级，在展前2天将进行演练，入场人员须进行测温、扫粤康码、查行程卡，且必须持48小时内有效核酸检测阴性证明。如到古镇后，尚未完成核酸检测的客商，可在进馆前6小时到古镇人民医院、灯都古镇会展中心、华艺广场、利和灯博中心等检测点测核酸。安全保卫方面，人防机防有机结合，设置实时动态人脸识别和行李物品扫描系统，展馆和会议中心内外及周边重点区域实行360°实时监控。

更多展会信息请参阅展会官方网站：www.denggle.com

微信公众号：古镇灯博会

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