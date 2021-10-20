北京环球影城“满月”调查：酒店“一房难求” 新店蓄势待发北京环球度假区北京环球影城_新浪科技_新浪网

本报记者 李春莲 李乔宇 10月20日，北京环球影城度假区迎来开业“满月”。在一个月时间里，除了话痨网红“威震天”、优速通一票难求等话题频频登上热搜外，北京环球影城推升了周边产业链的热度。 来自去哪儿的数据显示，近一个月，北京酒店预订热度较2020年、2019年同期增长均超过50%，每间夜平均预订价格同比增加百元左右。去哪儿方面表示，除了拉动北京环球影城周边行情，新的主题乐园开业还带热了整个北京旅游市场，并拉动了全国主题乐园的热度。 酒店“爆满”需求激增 有新玩家等待入场 10月19日午间，记者来到北京市通州区的一条商业街，这里距离北京环球影城五公里左右，无论是酒店住宿还是餐饮消费价格都远低于度假区内价格，因此承载了很多前往环球影城的旅客的住宿餐饮需求。 记者注意到，这条商业街上有多家装修中或准备开业的新店，有饮品店门口挂出了“环球影城同款黄油啤酒”的海报。“前段时间看到这附近开了很多新店，摆满了开业花篮，还有很多门店在招商引资。”在附近工作的居民林女士对《证券日报》记者表示。 “客流量明显上升。”汉庭北京通州临河里地铁站门店店长宋美华告诉《证券日报》记者，这家酒店原本以商务旅客为主，…