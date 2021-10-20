“西三角”串起山地旅游走廊西三角武陵山文化旅游文旅贵州旅游_手机网易网

“西三角”串起山地旅游走廊 2021-10-20 06:43:08 经济日报 在日前举行的2021国际山地 旅游 暨户外运动大会和第十六届 贵州 旅游产业发展大会上，由四川、重庆和贵州三省（市） 文化旅游 部门共同发起成立的“ 西三角 ”文化旅游合作联盟正式亮相。 贵州省文化和旅游厅相关负责人表示，川渝贵三省（市）将充分发挥联盟作用，突出“西三角”区域优势，公共策划包装跨省（市）拳头旅游线路产品，互相支持完善文化旅游服务基础设施，探索构建跨省市文化旅游市场监管协作机制，支持人才、资金跨省市流动，共筑文化旅游产业基础，努力将川渝贵“西三角”建设成为中国重要文化旅游窗口。川渝贵“西三角”文化旅游合作联盟的成立，将有效整合三省（市）旅游资源，推动优势互补、市场联动、信息互通，把三地串联打造成为世界级的山地旅游走廊。 川渝贵三地加强旅游协作，基础扎实，空间广阔。 从资源禀赋看，川渝贵山水相连、山地旅游资源丰富多彩。四川的峨眉山、九寨沟，重庆的大足石刻、 武陵山 大裂谷，贵州的梵净山、黄果树瀑布，山奇水秀、文化多彩，具有打造世界级山地旅游走廊的资源基础。 从产业发展基础看，川渝贵三地近年来都把文…