东航底价14.69亿竞得88亩昆明巫家坝“第一大盘”零星用地-房产频道-和讯网

观点地产网讯： 10月20日，东航旗下昆明云睿投资有限公司以底价14.69亿元竞得巫家坝4宗商住综合用地，土地总面积约88亩，为云锦东方城零星用地，将用于云锦东方城项目的开发建设。 据昆明市自然资源和规划局公告显示，此次拍卖的地块编号为KCGD2019-3-A1、KCGD2019-3-A2、KCGD2019-3-A3、KCGD2019-3-A4，土地用途为零售商业、批发市场、餐饮、旅馆、商务金融、城镇住宅用地，面积合计约58673.19㎡（约88亩），容积率＞1且≤7，建筑密度≤45%，绿地率≥10%，起拍价约14.7亿，楼面价约4140-4192元/㎡。 观点地产新媒体查阅资料获悉，2020年4月30日，昆明市官渡区自然资源局发布《昆明巫家坝片区东航项目》规划公示，对东航项目23宗、共674.53亩用地各项指标进行明确。不仅有可供开发用地的具体指标，还有零星用地整合指标、不具备单独开发条件地块指标以及其他用地的指标。项目内还包括约13.59亩公园用地及约170.20亩的城市道路用地。 2020年8月，东航集团旗下公司昆明云睿投资有限公司28.05亿元以协议出让的方式拿下该项目A1-A…