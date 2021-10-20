广东:文旅厅与中铁网携手推动“铁路+旅游”创新

10月18日，广东省文化和旅游厅与中国铁路网络有限公司在广州签署合作框架协议，在推动“铁路+旅游”创新融合发展和智慧旅游、旅游信息服务、宣传推广等方面开展深入合作。广东省文化和旅游厅党组书记、厅长汪一洋，中国铁道科学研究院集团有限公司副总经理、中国铁路网络有限公司总经理马建军出席活动并签署协议。 签约仪式现场 广东省文化和旅游厅供图 此次双方签署的合作框架协议将本着资源共享、互惠互利、共同发展的宗旨，共同发挥文化和旅游、铁路客运在客流规模、产业实力、数据应用、服务平台等方面的独特优势，加快形成铁路运输与旅游融合发展的新格局，为广东省文化和旅游业及全国铁路旅游服务发展注入新动能，更好服务“以国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进”的新发展格局。 下一步，双方将围绕合作协议内容，组织落实议定事项，依托中铁网络和铁路12306的“城市之窗”等平台，开展智慧旅游、旅游信息服务、宣传推广等方面的务实合作，切实把铁路优势转化为服务地方旅游发展的有力举措，加快打造粤港澳大湾区世界级旅游目的地，助力广东文化和旅游强省建设。（ 原题 ：《广东推动“铁路+旅游”创新融合发展》陈熠瑶） 转载请注明： 品橙…