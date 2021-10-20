兰州：非必要不离兰，全面暂停全市旅行社及在线旅游企业团队旅游及“机票+酒店”业务_新闻频道_央视网(cctv.com)

来源：央视网 | 2021年10月20日 09:48:08 央视网 | 2021年10月20日 09:48:08 原标题： 正在加载 央视网消息 ：据兰州发布微博消息，兰州市疫情联防联控领导小组办公室发布关于严格落实重点环节、重点场所、重点人群疫情防控措施的通告。 10月17日以来，全国多地通报新增多例本土新冠肺炎确诊病例和无症状感染者。10月19日，我市新增6例新冠肺炎核酸检测阳性人员，其中4人为确诊病例，2人为无症状感染者，为切实做好疫情防输入、防输出、防扩散各项工作，“快准狠”落实防控措施，有效阻断疫情传播渠道，现就有关事项通告如下： 一、请广大市民群众密切关注疫情动态，非必要不离兰，确需离兰的需凭健康码绿码和48小时核酸检测阴性证明通行，全程做好个人防护。全市各级机关企事业单位干部职工如需离开本市须提前向本单位报备。严格限制小区居民参加聚集性活动，落实居民小区出入人员登记、测温验码等措施，持续开展公共区域卫生保洁、消毒通风。 二、麻将馆、洗浴、影院、剧院、歌厅、舞厅、足疗店、按摩院、游戏厅、网吧、剧本杀、密室等空间相对密闭场所暂停营业，取消各类演出、展览和群众性文化活动，严格落…