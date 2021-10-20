红色文旅人气旺 红色旅游红色文化乡村游旅游_手机网易网

依托革命旧址、纪念馆、博物馆等革命传统资源发展红色旅游，既能满足人民群众出门旅行、领略祖国大好河山的美好需求，又能满足人民群众追寻先辈足迹、传承红色基因的强烈愿望，正成为旅游发展新亮点 从上海中共一大纪念馆到浙江嘉兴南湖红船，从贵州遵义会议纪念馆到河北石家庄平山县西柏坡，从江西井冈山革命博物馆到陕西延安革命纪念馆……如今，众多红色景点已经成为人们重温红色记忆、感受激情岁月的体验地。人们学习革命历史、感受革命文化的愿望日益强烈，参观革命旧址、纪念馆、博物馆蔚然成风，红色旅游热度持续攀升。 年轻群体成主力 每年参加红色旅游的人次从2004年的1.4亿增长到2019年的14.1亿 在上海淮海中路，印有“追寻·上海红色印记”字样、以中国红为主色调的双层观光巴士在车海人潮中格外醒目。这是今年上海市推出的首条红色旅游巴士，将国家5A级旅游景区——中共一大·二大·四大纪念馆景区的三大场馆连接起来，成为上海街头一道亮丽风景线。国庆假期，浙江杭州市民李维带着读中学的女儿来上海旅游，乘坐了红色专线车：“一张车票就能游览多个红色旅游景点，还能在车上听讲解，很方便。” 从今年6月3日正式对外开放到9月23日，…