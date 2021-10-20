2021影像上海艺术博览会，多维度呈现本土影像艺术活力

上海2021年10月20日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 第七届影像上海艺术博览会，由世界摄影组织与保时捷联合呈现，Branding Shanghai特别协办，将于今年11月03-06日，重回上海展览中心。本届博览会汇集国内外50余家参展画廊、机构与出版商，并致力于进⼀步挖掘、支持和提升来自中国影像艺术界的本土力量，展示其创造力的广度和多样性。



第七届影像上海艺术博览会海报

“SOLO”、“影映”&“出版”开启全新单元与版块

在本届博览会中，多家历年参展的杰出画廊已悉数回归，包括：德玉堂画廊（上海），香格纳画廊（上海，北京，新加坡），see+画廊（北京，深圳），三影堂+3画廊（北京，厦门），M艺术空间（上海），泰吉轩画廊（北京）等；更有包括魔金石空间（北京），西画廊（兰州），五月公园画廊（成都），所见画廊（北京）、谢画廊（长沙）等在内的首次亮相博览会的实力画廊。 与此同时，本届博览会全新设立“SOLO”、“影映”与“出版”，试图从多个维度反映影像艺术界的发展动态。



(C)康迪达·赫弗（Candida Hofer），《巴黎货币博物馆II》（Monnaie de Paris II），2018。图片提供|德⽟堂画廊（上海）

“SOLO”单元将专注艺术家个人项⽬。其中，HdM画廊（北京，伦敦）将呈现胡为⼀新作《现在吸进去的灰尘曾经是座房⼦》，诠释对伤害、消逝的迷恋以及对社会现实、城市景观的关注；Jason Shin（首尔）将展示韩国摄影新秀Ina Jang的系列作品《Radiator Theatre》，这个系列被描述为“一系列文字游戏、押韵、误解、夸张和通过抒情的形状和颜色的谎言”；何顿画廊（上海）将呈现陈嘉屹的作品，其视觉语言的精神内核充满了陌生而无蔽的狂喜精神；一时画廊（上海）将呈现孙海霆的作品，作为建筑师，孙海霆擅长运用类型学的创作方法拍摄一系列具有相似结构的对象；V&E ART（巴黎，台北）将呈现汤玛士·德沃（Thomas Devaux）的作品，作为法国最受瞩目的当代摄影师之一，德沃致力于探索与开发摄影的各种可能，并总是能将其巧妙地融入其他媒介之中。

“影映”单元以“Re” 为主题，期待探索人类如何在后疫情时代面对种种困难、挑战，乃至新的境遇。“Re”既是行动，也是提问：世界应该如何重启连接与对话，又如何对当下进行更新与建设。由此，“Re”这一主题本身也代表着回归、反思、改变与创新。亮相该单元的画廊、包括：bitforms gallery（纽约）；Klemm’s（柏林）；千高原艺术空间 （成都）；Vanguard画廊（上海）。

“出版”版块旨在展示影像艺术界有关艺术书及其出版的成果，并进一步推动这一领域发展。在一个屏幕无处不在的时代，重申纸质书籍简约质朴的卓越感，并为其持续发声，不仅是⼀件有意义的事情，⽽且也是⼀件更加必要的事情。此次参展“出版”版块的机构包括：假杂志（上海，宁波）、Edition Patrick Frey（苏黎世）、Spector Books（莱比锡）、Fw:Books（阿姆斯特丹）、The Eriskay Connection（布雷达）、AKAAKA（京都）、Atelier EXB（巴黎）、无像（上海）、真姨书房（巴黎）、青⾋堂（京都）、Perimeter Editions（墨尔本）、摸摸艺术书（上海）、麻痹公司（上海）、Meet Camera（深圳）。

常设公共项目聚焦影像技术的当下与未来

为了更有效地支持影像艺术的前沿与实验性，也为引入不同艺术媒介，拓宽影像艺术的边界，博览会策划设立公众项目。在本届博览会上，“当下”与“未来”无疑成为一组关键词。“焦点”版块将目光锁定于新媒体与影像装置的代表艺术家胡介鸣，并呈现他的近期新作《格物》系列。这一系列始于2020年初新冠疫情爆发期间，全球社会运转的停摆促使胡介鸣开始对日常进行了一次“格物致知”的探索。

与之呼应的是，独立策展人何伊宁将借“洞见”版块，呈现其多年有关影像技术未来发展的思考。展览“图汇未来”通过埃利斯·莫林(Elise Morin)，费尔南多·蒙蒂尔·克林特(Fernando Montiel Klint)，史莱姆引擎，迈克尔·纳贾尔(Michael Najjar)，温迪·麦克默多(Wendy McMurdo)，张文心等来自全球的摄影艺术家及其创作，考察多个与人类未来生活紧密相关的议题，包括：新闻、广告、科技、旅行、教育、航天等，同时也试图提醒观众在思考未来时谨慎地对待图像给人们带来的陷阱。



克莱门特·瓦拉（Clement Valla），《海棠花，罗杰·威廉姆斯公园》（Crabapple, Roger Williams Park），2021年。图片提供｜艺术家

其他重要项目还包括由MODERN EYE提供支持的“曝光奖”，该奖项致力于鼓励那些基于照片或图像进行创作的艺术家，在观念、技术、方法等层面展开革新。在本届获奖艺术家曹澍（蜂巢当代艺术中心，北京）所呈现的作品《散步模拟》中，观众可以利用“拍照”按键，在实时渲染的荒漠世界里，对艺术家的家庭相册所包含的时间进行召唤。由此，艺术家试图向自我提问，记忆中的存在物对个人意味着什么？人是不是可以借助变动的技术，经由地理/空间的方式去理解历史/时间？

“上海世纪：上海精神”领衔多场主题展览

上海，亚洲最大的城市之一，中国开放的重要门户，其近两个世纪的近代发展，不仅塑造了一座不断生长的城市，也持续丰富着只属于上海的人文和艺术气息。今年，保时捷特邀上海摄影艺术中心创始人、摄影家刘香成，艺术总监凯伦·史密斯共同策划呈现展览“上海世纪：上海精神”。此次展览，借助三⼗⼆位本土和国际摄影师的目光与创作，包括：刘香成、陆元敏、周海英、尹福康、郑知渊、安德烈亚斯·古斯基（Andreas Gursky）、哈里·格鲁耶特（Harry Gruyaert）、格里高里·平卡索夫（Gueorgui Pinkhassov）、戴夫·泰康（Dave Tacon）等，再现上海这座国际大都市过往三十年的日常生活和城市景观。

刘香成先生与凯伦·史密斯女士表示：“上海拥有悠久多彩的历史，它在欧式建筑和树荫光影间被缓缓道出，城市周边和中心经由重大事记的塑造，打造出其独特的文化特征。我们希望，观众也会像我们搜集并展出这些照片⼀样，乐于见到这些照片。”

其他主题展览还包括：由中贸圣佳呈现，著名摄影评论家，视觉文化研究专家顾铮教授担任策展人的“海上灵韵 — 民国摄影在上海”，展览试图以摄影社团与个人风格考察的双重视角，审视民国时期主要发生在上海以及周边地区的摄影实践；由《上海画报artnow》和Branding Shanghai主办、香奈儿特别支持，作家和文化学者沈奇岚博⼠策划的摄影艺术家孙瑞祥的个展“似水年华 – 生命中的所有寻找”，展览将通过孙瑞祥的99件作品（包括最新创作的7件视频作品），于博览会artnow贵宾休息室内重现人的“回忆之河”；作为本年度特别协办方，Branding Shanghai还将继续城市影像艺术的探索，呈现视觉艺术家叶子乐个展“HOME·TOWN 家·园”；由相机和镜头合作伙伴适马（SIGMA）带来的展览“段岳衡的魔幻现实主义”；由手机与屏幕合作伙伴OnePlus带来的“一加看见影像计划”；以及由官方合作伙伴赫莲娜（HELENA RUBINSTEIN）带来的主题展览“超越时间之美”等。

2021年是影像上海艺术博览会的全新起点。博览会联合创始人、执行总裁斯考特·格雷（Scott Gray）表示，“艺术博览会在当今全球艺术生态中扮演了一个基本角色，是一个实现艺术品交易，把画廊、机构、藏家和买家，以及艺术家联系起来的重要载体。因此，我们格外高兴能举办新⼀届博览会，从而令我们得以继续支持艺术家们、迎来参观的客人，并将中国当代摄影艺术中的精粹呈现给大家。”

在此基础上，影像上海艺术博览会特别邀请Cici项偞婧担任本届博览会的推广⼤使，共同呈现概念宣传片，从“触达-破界-连接”三大维度演绎影像艺术与世界的关系。在博览会现场，凭借艺术推广者/模特/“艺术你我C”创始人等多重身份活跃于时尚圈、文化艺术界的Cici项偞婧，还将从自己的视角出发，通过语音导览解读此次参展的影像艺术作品。

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2021影像上海艺术博览会，多维度呈现本土影像艺术活力 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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