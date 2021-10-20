北京2021年10月19日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 当前，人工智能技术正蓬勃发展，成为新一代科技和产业变革的重要力量。“十四五”规划提出“大力发展人工智能产业，加快推动数字产业化”，我国人工智能迎来大发展风口。人工智能技术应用离不开算法、数据与算力，目前算力成为大数据时代新兴产业发展不可缺少的驱动力。

10月26日，人工智能计算大会(AICC)将于北京启幕。AICC由中国工程院信息与电子工程学部主办，浪潮信息承办，核心聚焦人工智能计算产业。本届大会以“智算·新际”为主题，设立1场主论坛、以及AI芯片创新技术、AI与互联网应用、AI创新产业投资、AI元脑生态发展四大主题论坛，同期举办“智能计算中心高峰论坛”。届时，众多专家学者、产业领袖齐聚一堂，将就智能算力发展、人工智能产业创新以及产业数字化转型展开精彩分享，洞察智算新未来，论道AI新边际。

洞见科技作为隐私计算行业头部企业，将参加本届人工智能计算大会，并在展区展出公司前沿技术和产品。

本次大会，洞见科技和浪潮携手打造的 — 洞见数智联邦一体机（InsightBox）将正式亮相。

今年7月，洞见科技与浪潮元脑生态达成战略合作，实现AI+隐私计算深度合作，以生态合力赋能数据智能化应用，促进AI应用落地。

洞见数智联邦一体机（InsightBox）为洞见科技与浪潮元脑生态战略合作成果之一。洞见数智联邦一体机，融合了计算、网络、存储等硬件资源与洞见InsightOne隐私计算软件服务，涵盖了从数据资源引擎，到隐私计算引擎，再到信用科技引擎的三层技术架构。

洞见科技深度优化InsightOne平台隐私计算算法，与异构加速卡统一整合、调动，实现大规模分布式加密计算或训练，突破网络传输的通信瓶颈，提供十亿级别数据量的隐私计算业务应用能力，满足政府与企业在数据协同、共享、交换等场景的隐私计算需求。

此前，洞见数智联邦平台（InsightOne）已经与浪潮人工智能资源平台AIStation相互赋能，联合打造“AIStation+隐私计算”解决方案。“AIStation+隐私计算”解决方案支持多样化的多方协议，根据业务应用场景和参与方角色定位自动适配最优协议方案，提供隐私集合计算和安全多项式计算，支持各种联合计算应用场景。

未来，通过元脑生态平台，洞见科技将持续把隐私计算技术的领先优势与元脑伙伴进行能力融合，加速隐私计算、区块链等可信AI技术在智慧政务、智慧金融等领域的应用，让数据的融合价值在AI应用场景中得到安全释放。

10月26日，洞见科技联合浪潮打造的“洞见数智联邦一体机”将在人工智能计算大会(AICC)正式和大家见面，敬请期待！

AICC 2021 洞见科技联合浪潮打造的“洞见数智联邦一体机”将正式亮相 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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