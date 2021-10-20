国潮跨界，美耀东方

上海2021年10月20日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 10月18日，高端国潮护肤品牌林清轩全新打造的山茶花国潮乐园概念影片，于全网首发亮相，剪纸、大漆、苏绣、青花瓷、插画，5大美轮美奂的国潮技艺，荟聚成一座绮丽隽秀的国潮乐园，待人前往寻找国朝护肤宝藏。与此同时，林清轩还官宣了全新品牌代言人马伊琍与品牌大使胡夏，两位也首度合作出镜了林清轩国潮概念影片，共同演绎寻找肌肤发光秘礼的美妙之旅。

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林清轩全新品牌代言人马伊琍与林清轩品牌大使胡夏

美耀东方，引领新潮国风时尚

漫天山茶花瓣飘舞，林清轩品牌代言人马伊琍款款向山茶花国潮乐园走去，探寻肌肤发光的秘礼。与此同时，演唱过《知否知否》、《锦绣令》等古风经典歌曲的林清轩品牌大使胡夏，也为大片倾情演唱了主题曲。悠然仙籁领着我们步入乐园大门，剪纸、苏绣、大漆、国风插画、青花瓷一一呈现，5大东方艺术瑰宝妆点出5片风格各异的小天地，让人忽而忘记了寻宝，流连于眼前美景，最终，跟随马伊琍和胡夏，终于寻得了深藏于这片乐园中的秘礼，绽放出迷人的美丽光彩。



林清轩山茶花国潮乐园引人入胜

如此精彩的概念影片，由林清轩跨界携手5位新锐国潮艺术家共同打造。作为国潮护肤大牌，林清轩始终坚持以山茶花的天然疗愈力，宠爱女性的肌肤光彩，而5位国潮艺术家则是怀抱对中国文化的热爱，以现代审美，让文化瑰宝焕发新光彩，以此为契机，几位“寻光者”们一拍即合，联手打造出这座山茶花国潮乐园。

除了强大的艺术家阵容，林清轩品牌代言人马伊琍与品牌大使胡夏的联合出演，让这支概念影片更为动人。镜头前的马伊琍一袭白色长裙，极具东方独特的简约美感，吸引着屏幕前的观众，跟随她的脚步去寻找肌肤发光秘宝，而音乐才子胡夏更倾情献声，演唱了这支影片的品牌同名主题歌《林清轩》，让这场探寻之旅愈加美妙。

国潮跨界，彰显山茶花护肤美学

作为本土高端护肤品牌，林清轩始终致力于高定护肤美学和东方瑰宝的融合与碰撞。其清轩科研中心经过多年探寻，终于寻找到中国独有的名贵植物山茶花，再将前沿护肤科技，与东方传承千年的山茶花油养肤之道相结合，历经700个昼夜的潜心专研，终于从山茶花的籽、花、叶中，凝练出林清轩的核心修护配方 — 清轩萃，更在此基础上打造出山茶花润肤油等一系列大热护肤品，不仅为爱美女性提供了以油养肤，修护屏障，解决皮肤干燥、暗沉、细纹等困扰，更帮助女性从心底唤醒自信光芒，也让东方护肤瑰宝焕然一新，引领新的护肤风尚。

而此次与剪纸艺术家陈粉丸、大漆艺术家施鹏程、国家级苏绣传承人邹英姿、独立设计师黄一川、插画家Tin.G米央5位本土国潮艺术家的跨界携手，不仅以珠光暗藏的国潮技艺为主要灵感，希望能传承和推广中国传统文化宝藏，更是林清轩秉承匠心、保持专注专业的品牌精神，吸引了同样专业专注的“追光者们”，一起立足女性的多元化力量，以现代审美重新发掘天然山茶花、苏绣、剪纸等文化瑰宝中的时尚元素，创作出更符合新世代女性个性的国潮风尚，妆点女性的多样美感，这同样是林清轩打造山茶花乐园的美好愿景，带你找回丢失的光芒。

而大片中肌肤发光的秘礼，正是林清轩旗下的大热爆款山茶花润肤油。其中富含林清轩的核心配方清轩萃，以天然山茶花修护因子，快速修护屏障功能，提升肌肤抵御力与锁水效能，再搭配光果甘草、积雪草、迷迭香叶等7大臻稀植物精萃，以油养肤，修护屏障，肌肤不干不暗不显纹，为肌肤找回自信光芒。



林清轩山茶花润肤油 零售价792元/30ml

正值双11预售即将开启之际，这支绝美的概念大片，再度掀起国潮大热，其中蕴藏的肌肤发光秘礼，也将引领新的国潮护肤风尚，让我们一起玩转跨界国潮，光芒美耀东方。

林清轩山茶花乐园开启双11国潮盛典 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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