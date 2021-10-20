北京2021年10月20日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 南京市政府主办的“2021南京国际新医药与生命健康产业创新投资峰会”今天发布了第二届“2021 中国生物医药产业链创新风云榜”。凭借创新的奥布替尼和一系列创新药管线，诺诚健华被评为“2021最佳原研小分子化学药TOP3企业”，并荣膺 2021 中国生物医药产业链创新风云榜“鲲鹏奖”。

“2021 中国生物医药产业链创新风云榜”由中国医药新闻信息协会、中国生物医药产业链创新与转化联盟指导，《药学进展》编委会、药咖荟、药渡经纬等共同合作。奖项评审团成员囊括了院士专家、临床医生、产业投资人和市场分析师，有利于多视角评价企业或新药的创新价值和市场价值，通过权威数据多维度评析，不同专家多视角验证，集聚客观数据、专家智慧、人气参与，最终产生激励创新的第二届榜单。

诺诚健华联合创始人、董事长兼首席执行官崔霁松博士说：“生物医药产业是国际科技与经济竞争的战略制高点，创新是引领发展的第一动力。我们很荣幸能够在南京这片沃土获得创新大奖，这将不断激励我们在南京、北京等各地科学家继续保持初心，秉承‘科学驱动创新’的核心价值理念，不断开发更多符合市场需求的创新药物，为中国生物医药产业持续注入创新动能。”

目前，诺诚健华在恶性肿瘤和自身免疫性疾病两大领域自主开发了丰富的产品管线，除了继续深耕小分子新药研发，也在积极布局大分子新药开发。公司成立六年以来，不断加大创新研发投入，构建了丰富的创新药管线。

2021南京新医药与生命健康创新投资峰会是一年一度的南京金秋经贸洽谈会的重磅活动。本届峰会以“传递新医药前沿声音，‘宁’聚创新发展动能”为主题，通过搭建有国际影响力的新医药与生命健康产业高端交流平台，开展前瞻性、权威性、预见性的交流对话，构建多方参与的产业生态。

关于诺诚健华

诺诚健华（香港联交所代码：09969）是一家商业化阶段的生物医药高科技公司，专注于恶性肿瘤及自身免疫性疾病治疗领域的一类新药研制，适用于治疗淋巴瘤、实体瘤和自身免疫性疾病。现有多个新药产品处于商业化、临床及临床前研发阶段。公司在北京、南京、上海、广州、香港、美国新泽西和波士顿均设有分支机构。

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诺诚健华荣获“2021最佳原研小分子化学药TOP3企业”鲲鹏奖 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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