新华丝路：2021金融街论坛年会将于周三在北京开幕

北京2021年10月20日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2021金融街论坛年会主办方在新闻发布会上表示，本次年会将于周三在北京开幕。

为期三天的活动将围绕“经济韧性与金融作为”主题，重点讨论多个不同议题，同时与去年相比，预计今年预计今年议题更加丰富，国际化程度进一步提升。

年会将包含五个平行论坛，与会者可以就实体经济与金融服务、绿色发展与金融担当、双向开放与金融合作、金融科技与数字经济以及治理体系与金融安全等议题展开交流。

国内外近400名与会者将集中讨论“双循环”发展模式等热门话题。本次论坛吸引了32个国家和地区的140多名外国与会者，同比增长130%。大多数涉及全球性问题的论坛都会有境外演讲嘉宾参与。

此外，论坛期间还将举办数字人民币和金融科技监管工具博览会等特别活动。

金融街论坛创立于2012年，由北京市人民政府、中国人民银行、新华通讯社、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和国家外汇管理局联合举办，被誉为“中国金融改革发展风向标”之一。

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