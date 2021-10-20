与装企共筑幸福家

广东佛山2021年10月20日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 10月19日，由中国建筑装饰协会指导，中国建筑装饰协会住宅装饰装修和部品产业分会主办的第三届家装产业供需链大会&第五届住宅装饰装修行业T20峰会在杭州隆重举办。

作为头部企业代表，恒洁集团首席执行官丁威先生应邀出席开幕式；恒洁集团高级销售副总裁张炳岩先生应邀做专题演讲，与厨电行业代表方太等共同分享品质家装及其依托的极致产品和服务。

在装企面临新机遇和新挑战的时代，作为装企战略合作伙伴，部品企业如何以专业实力赋能装企发展，共铸幸福家？厨电领域的方太和卫浴领域的恒洁均有长期探索。在本次峰会上，恒洁集团高级销售副总裁张炳岩通过《专业服务，一路守护—做装企最需要的部品企业》主题演讲，阐述了以“三大支持”和“四大保障”为核心的恒洁方案，并受到协会领导、装企首脑、行业大咖的深度关注。

专业支持，让品质家装如虎添翼

做装企最需要的部品企业，共铸幸福家的根本是产品。恒洁以创新驱动智造高品质产品，更为中国家庭提供全场景卫浴空间解决方案。对恒洁来说，产品不仅是商品，更是作品 — 以Q9智能马桶为代表，“智商高，情商更高”的双Q系列，以R11智能马桶为代表，“赏心科技＋智感设计”的恒洁全新智能R系列，款款引领行业的马桶“作品”，不断夯实恒洁智能卫浴专家的地位。

服务装企，共铸幸福家离不开专业服务。恒洁一直引领服务创新。在恒洁“1350（一生为您）”服务体系基础上，恒洁于卫浴行业首家提出“智能马桶整机6年质保”举措，并开通“恒洁在线-卫浴24小时远程排忧服务”，这些创新服务体现了恒洁服务背后的强大实力，让中国家庭享受品质家装服务时更加无忧。

依托恒洁新国货的极致产品和服务体验，2021年，恒洁以家居行业唯一代表身份入选人民日报社“品牌强国计划”，与华为、伊利、京东、茅台等共筑中国品质。恒洁所拥有的强大品牌力，也让装企和中国家庭对卫浴新国货更具信心。

全面保障，让品质家装底气十足

专业能力，是长久保持还是昙花一现，取决于企业的积淀。演讲中，张总分享了恒洁渠道建设、创新研发、智能智造、强力组织等助力卫浴新国货与装企稳健合作的 “四大保障”。

创立23年来，通过稳步的前瞻性布局，恒洁已建成包括智能产品在卫浴全品类生产智造基地及超过4000平米的全品类研发中心，掌握近千项卫浴核心专利技术；遍布全国400多个城市的3000＋恒洁专卖店，以领先的门店形象和沉浸式体验，为顾客提供专业、舒适的购物体验。

在演讲中，张总分享了水净技术、防水防潮技术、阻垢技术，这些恒洁原创技术率先解决了行业难题和消费痛点，对助力装企提升中国家庭卫浴生活品质将起到重要作用。

要推进品质家装服务，要让中国家庭对家装有更多获得感，都离不开高素质的“人”。在张总的主题演讲中，恒洁的“强力组织”受到瞩目。恒洁已在全国打造出超过3000人的专业家装团队，从赋能到开发维护，恒洁皆有专责部门和人员统筹、负责，这支铁军也将成为推动品质家装的“赋能部队”。

在现场，装企首脑、行业专家、媒体代表们还通过体验恒洁现场展厅，对恒洁新国货的智能、洁净、除菌等技术有了直观深刻地体验，这种集专业、趣味和创新于一身的沟通方式，受到广泛关注。

随着品质家居进程的推进，能打造并提供极致体验的品牌正在成为装企伙伴和中国家庭的首选，“厨电有方太，卫浴用恒洁”等体现家居新国货崛起的现象将成为常态，从本次峰会出发，家居新国货代表品牌与头部装企共筑幸福家，更成为不可阻挡的市场趋势。

做品质家装的坚定支持者，让中国家装更有品质，恒洁将继续与装企伙伴一道，为国人的品质人居继续奋斗。

恒洁卫浴闪耀家装产业供需链大会及住宅装饰装修行业T20峰会 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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