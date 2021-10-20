台北2021年10月20日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — Dable，全球个人化内容推荐及原生广告平台，荣登英国金融时报(Financial Times)今年度亚太地区高成长企业前500强名单，排名第46名，并且在媒体类别中名列第一。同时，Dable台湾今年已迈入成立的第4年，与当地近250家主流媒体网站合作，第三季平均浏览量突破11亿创新高，营收也较去年同期成长2.4倍。



Dable 在台湾、韩国、印尼及越南等市场是最大的内容发现平台。

Dable提供个人化内容推荐解决方案，应用AI大数据即时分析个别网路使用者浏览网页的习惯，推荐个人化内容。不仅节省网路使用者资料搜寻的时间，也增加网站黏着度，进而提升广告效益。Dable合作的媒体网站包含Line、ETtoday及MSN等指标性媒体，横跨综合新闻、旅游美食、娱乐时尚、3C科技、财经商业等不同类型的多元流量。

近几年在疫情的影响下，许多产业将营销重心转向数位营销，带动整体营收成长。 Dable后台之数据可有效掌握流量来源、热门文章排名、不同性别、年龄层人气文章等数据分析。广告主可依照数据制定广告策略，并依各个素材绩效，自主调整广告活动细节。数据显示，媒体网站应用Dable的模组后，所获得的流量增加近50%。

Dable台湾总经理林金汉先生表示：“很荣幸Dable获得国际媒体认同，也很感谢台湾客户及媒体网站长期的支持，与我们一起成长。Dable领先的个人化内容推荐技术改善客户长期在数位行销上的痛点，有效提升绩效及营收，同时也提供网路使用者更好的浏览经验。我们将持续为广告主、媒体网站及网路使用者创造三赢的局面。”

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Dable 荣登亚太地区前50强高成长企业 台湾市场浏览量创新高 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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