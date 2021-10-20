东航底价14.69亿摘得昆明巫家坝4宗地块-房产频道-和讯网

新京报讯（记者 张建）10月20日，东航旗下昆明云睿投资有限公司以底价14.69亿元竞得云南省昆明市巫家坝4宗地块，总面积约88亩。 据土地出让公告显示，上述4宗地块的编号分别为KCGD2019-3-A1、KCGD2019-3-A2、KCGD2019-3-A3、KCGD2019-3-A4，用途为零售商业、批发市场、餐饮、旅馆、商务金融、城镇住宅用地，总面积约88亩，总起始价约14.69亿元。 据悉，2020年4月30日，昆明市官渡区自然资源局发布《昆明巫家坝片区东航项目》规划公示，对东航项目23宗、共674.53亩用地各项指标进行明确。不仅有可供开发用地的具体指标，还有零星用地整合指标、不具备单独开发条件地块指标以及其他用地的指标。该项目内还包括约13.59亩公园用地及约170.2亩的城市道路用地。2020年8月，东航旗下公司昆明云睿投资有限公司斥资28.05亿元以协议出让的方式拿下该项目A1-A9地块，面积合计约292.68亩。此次东航拿下的4宗土地为A2、A4、A6、A9地块的零星用地，须与其统一规划、设计、建设。该项目在土地移交后一年内开工，开工后三年内竣工。 新京报记者 张建 …