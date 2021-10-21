东南亚电商为何都在抢“携程”的蛋糕-虎嗅网

本文编译自The Ken：https://the-ken.com/sea/story/how-shopee-lazada-tokopedia-are-replacing-travel-agents-in-se-asia/，本文来自微信公众号： 志象网 ，题图来自：视觉中国 当泰国去年遭遇了第一次新冠封锁时，Jeff Chan知道他必须找到新的渠道。2018年，他共同创立了一家民用航空企业，在距离曼谷两小时车程的罗勇省建立了跳伞设施，中国旅行社和OTA （类似携程、飞猪等在线旅游预订平台） 曾经送来了成群结队的游客，但现在他们要么处于冬眠状态，要么专注于国内的旅游产品。 新冠期间戛然而止的旅游业，切断了整个东南亚类似公司的收入来源。根据世界旅游理事会 （WTTC） 的数据，旅游业占该地区GDP的10.4%，在新冠疫情之前，每10个工作岗位中有1个就是旅游业，这种打击不言而喻。作为东南亚的旅游巨头，泰国受到的打击尤其严重。 不过，国际游客离开的同时，Jeff Chan看到了其他机遇。WTTC的数据显示，随着泰国逐渐取消了对新冠疫情的限制，国内游客的消费份额从2019年的30%增长到2020…