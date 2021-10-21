城市漫步指南：莱斯特的「小而美」——历史、花园与生活

「城市风光」是一个很广义的词，大部分时候它不仅指代某一个地点，更是我们经历过、熟悉的并留下深刻回忆的地方。它的妙不可言或许人尽皆知一目了然，亦或许是深藏心底只有自己知道的秘密。 回忆汹涌呼之欲出，且听作者们平和、真诚且娓娓道来。我们希望通过「城市漫步指南」这个系列，带你领略每一个有趣而又非凡的城市风光。 2012 年，一座英国中部城市的停车场下挖出了失踪几百年的理查三世骸骨，随后一年，这座城市的球队晋级英超，并在同一年奇迹般地在英超称王。「莱斯特」这座城市也随之闻名世界。而也就是在 2012 年，我来到了这座城，并在那里度过了一年的时光。这是我在国外停留时间最长的一个城市，2019 年年末去英国的途中，我也抽空故地重游，没想到成为了疫情前国外旅游的最后一站。 在不能出境旅行的第二年，仅用此文带大家漫步这座英国第十大城市——莱斯特。 注：本文中大部分照片均为作者拍摄于 2012 年——一个手机摄像头只有 300 万像素的年代。照片可能与 2021 年的实景不符。但根据 2019 年底故地重游的情况以及英国的基建更新速度，图片与实景并无太大区别。 大多数人读不对我的名 ｜ [ˈlɛstər…