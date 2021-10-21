携程:御寒温泉游受青睐, 酒店预订量同比增40%

【品橙旅游】近期全国多地进入“速冻模式”，根据中央气象台预计，本周将开启冰冷周，北京、武汉、广州等13个省会级城市气温将创下半年新低。这波影响范围广、强度大的寒潮来袭，让许多人萌生了御寒旅游的想法，温泉之旅则是热门选择之一。10月21日，携程针对温泉旅游趋势发布一组数据。数据显示，近5日，“温泉”搜索热度环比前5日增长30%。 与连日走低的气温曲线相反，包含温泉产品的各类酒店、景点等旅游产品预订量持续上升。携程数据显示，近5日，携程平台上包含温泉的景区门票预订量环比前5日大幅增长123%；包含“温泉”标签的酒店预订量环比前5日增长28%，同比去年增长40%。 有趣的是，从地区来看，来自以高温著称的广东省用户却最爱泡温泉。截至10月20日，在携程预订年底前温泉类景区门票的用户中，下单最多的就是广州用户。此外，佛山也进入TOP5的行列。携程研究院高级研究员沈佳旎分析，广东省内有着丰富的地热资源，储量居全国第三位，“温泉经济”带动温泉旅游文化成熟规模化发展，这也是注重养生又爱及时行乐的“老广”爱泡温泉的主要原因。 对很多人来说，泡温泉不但能在寒意瑟瑟的日子里暖和身体，也是和亲朋好友相聚的暖心…