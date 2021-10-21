东南亚电商为何都在抢“携程”的蛋糕 视点·观察 cnBeta.COM

访问： 2021年天猫双11红包领取页 京东2021双十一"头号京贴"领取入口 新冠期间戛然而止的旅游业，切断了整个东南亚类似公司的收入来源。根据世界旅游理事会（WTTC）的数据，旅游业占该地区GDP的10.4%，在新冠疫情之前，每10个工作岗位中有1个就是旅游业，这种打击不言而喻。作为东南亚的旅游巨头，泰国受到的打击尤其严重。 不过，国际游客离开的同时，Jeff Chan看到了其他机遇。WTTC的数据显示，随着泰国逐渐取消了对新冠疫情的限制，国内游客的消费份额从2019年的30%增长到2020年的57%。 这引起了他的思考。因为国内游客更倾向于直接预订，而较少依赖旅行社或OTA，能否通过电商销售Skydive Thailand的旅游项目，来触达消费人群？毕竟，电商在新冠期间出现了爆炸性的增长。而东南亚的消费者对于在平台上购买更多种类的产品表现出更大的兴趣。 打开思路，打开钱包 根据Facebook和咨询公司贝恩公司共同发布的报告，东南亚的消费者现在平均在网上购买8.1个品类，比2020年的平均5.1个品类高出60%。此外，报告发现，印尼的消费者购买的类别最多，达到8.8个，其次是泰国…