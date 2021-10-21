东南亚电商为何都在抢“携程”的蛋糕_凤凰网

当泰国去年遭遇了第一次新冠封锁时，Jeff Chan知道他必须找到新的渠道。2018年，他共同创立了一家民用航空企业，在距离曼谷两小时车程的罗勇省建立了跳伞设施，中国旅行社和OTA（类似携程、飞猪等在线旅游预订平台）曾经送来了成群结队的游客，但现在他们要么处于冬眠状态，要么专注于国内的旅游产品。 新冠期间戛然而止的旅游业，切断了整个东南亚类似公司的收入来源。根据世界旅游理事会（WTTC）的数据，旅游业占该地区GDP的10.4%，在新冠疫情之前，每10个工作岗位中有1个就是旅游业，这种打击不言而喻。作为东南亚的旅游巨头，泰国受到的打击尤其严重。 不过，国际游客离开的同时，Jeff Chan看到了其他机遇。WTTC的数据显示，随着泰国逐渐取消了对新冠疫情的限制，国内游客的消费份额从2019年的30%增长到2020年的57%。 这引起了他的思考。因为国内游客更倾向于直接预订，而较少依赖旅行社或OTA，能否通过电商销售Skydive Thailand的旅游项目，来触达消费人群？毕竟，电商在新冠期间出现了爆炸性的增长。而东南亚的消费者对于在平台上购买更多种类的产品表现出更大的兴趣。 打开思路，…