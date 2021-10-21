随着布达拉宫“粉刷季”开始，很多市民群众自发前往布达拉宫，加入“粉刷大军”的队伍。 10月20日早上8点多，记者从布达拉宫西侧入口进去，只见前方已经有一大批义工背着桶，正在一步一步往上走，准备开始一天的粉刷工作。 “我是专门从那曲过来的，去年因为身体原因没能过来，觉得很遗憾，所以今年10月初我就过来了，只为等待粉刷开始。”尼玛说。 涂料搅拌处，早已排起了长队，义工与布达拉宫管理处的工作人员合作，将牛奶、蜂蜜、藏红花、白灰等倒在一起，搅拌成“甜蜜的”涂料，再由排队等候的义工装桶，然后一步步背至粉刷点。 据悉，工作人员要先对涂料进行过滤，然后再进行喷洒。而人力无法抵达的地方则由专业人员化身“蜘蛛人”用涂料喷枪进行粉刷。在高空作业的“蜘蛛人”是经过培训的特定人员，“蜘蛛人”悬掉在空中，并有专人负责拉绳，大家齐心协力完成粉刷工作。 每年布达拉宫开始粉刷时，就会有很多市民群众自发前来加入到粉刷工作中。“自2018年开始，我每年都会过来参与粉刷工作，今年我还把朋友带过来了，为布达拉宫粉刷尽一份力。”来自林周县的扎西卓嘎说。 布达拉宫粉刷自10月17日开始，以往许多市民群众不仅会提供人力，还会无偿捐…