北京2021年10月21日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 10月19日 ，在北京国际风能大会暨展览会（CWP2021）上，斯凯孚与新疆金风科技股份有限公司（简称：金风科技）正式签署战略合作协议，双方将在绿电零碳、研发及数字化、供应链体系、质量控制体系等多方面开展全面且深度的合作，共同推进智慧风电建设和风电行业发展，助力实现国家“2030年碳达峰，2060年碳中和”的目标。

风电作为一种绿色能源，经过30年发展，已成为推动全球能源转型的重要力量。根据我国提出的碳中和目标，“十四五”期间，须保证风电年均新增装机5000万千瓦以上，到2060年，风电装机至少达到30亿千瓦。这样的目标意味我国风电发展将进入“倍速”发展阶段，这也对每一家风电企业在智能化、数字化、零碳化等方面都提出了更大挑战。

作为全球轴承行业和风电行业的引领者，斯凯孚与金风科技在过去20年有着长期、稳定的合作。面对新的挑战和机遇，双方将进一步深化关系，结成全方位、策略性长期合作伙伴，充分利用各自的资源和优势，在产能与供应、研发，智慧风电、综合能源服务、后市场服务及绿色能源等方面进行深度合作。与此同时，斯凯孚也将结合自身产品、知识和经验来提高旋转设备的整体性能、风机的可靠性及风场发电效率，助力金风科技进一步增强其市场竞争力。

双方此次合作，无疑将对我国风电行业的发展带来显著的推动力。

首先，斯凯孚和金风科技将实现产品创新深度合作，实现应用一代、开发一代、储备一代的主轴轴系技术的开发和创新。

其次，斯凯孚和金风将共同努力优化供应链体系合作模式，提高产业链的合作效率。同时双方也将共同推进智慧风电，斯凯孚将利用围绕传动链建立的系统性数字化方案，助力降低风机全生命周期的运维成本。

最后，在绿电零碳方面，斯凯孚与拥有成熟“碳中和”园区经验的金风科技合作，金风科技将通过建设分布式光伏和储能设施、电力交易和数字化能碳平台等全方位的低碳园区与绿色供应链解决方案，帮助斯凯孚在位于中国的园区、工厂和仓库提升绿电使用比例，实现低碳转型。未来，双方还将在金风科技制定的相关绿色标准基础上，不断完善和提升，携手构建可持续发展的生态系统。

金风科技董事长武钢表示：“绿色发展是人类共同的梦想。坚持绿色发展，就是坚持长期主义。围绕碳达峰碳中和的目标，金风科技希望联合各家合作伙伴一起积极开展探索，共同推进绿色发展。在此，我们也期待通过与斯凯孚的合作，借助其在旋转设备性能、绿电零碳等方面的经验和优势，共同推进风电行业的发展和国家碳中和目标的实现。”

斯凯孚集团高级副总裁及斯凯孚亚洲区总裁唐裕荣表示：“作为一家以交付可靠运转为使命，致力于提高旋转设备性能的企业，斯凯孚围绕‘智能’和‘清洁’两大关键词不断加大在中国市场的长期投入，致力于成为可持续和负责任的企业公民。此次合作正是这一战略在风电行业的充分体现，相信通过双方的深度合作，将实现以领先科技改造我们的生存环境，携手金风科技共同打造可持续的绿色制造产业链，让青山长青，绿水长绿。”

关于斯凯孚 SKF

斯凯孚（SKF）提供与旋转轴相关的产品和整体解决方案，包括轴承、密封、润滑管理、人工智能和状态监测。这些产品和解决方案可减少摩擦和二氧化碳排放，延长设备正常运行时间，并提高设备性能。

斯凯孚于1912年进入中国市场，服务于汽车、铁路、航空、新能源、重工、机床、物流、医疗等40余个行业，现正演进为一家知识、技术和数据驱动的企业，致力于以更智能、清洁和数字化的方式，实现斯凯孚的愿景——可靠运转的世界。近年来，斯凯孚加速其在业务和服务数字化、工业物联网及人工智能领域的转型，开创了以“斯家服务SKF4U”为载体的线上线下融合服务体系，引领行业变革。

关于金风科技

新疆金风科技股份有限公司成立于1998年，是中国风电事业蓬勃发展的亲历者和推动者，致力于成为全球清洁能源和节能环保解决方案的行业领跑者。金风科技在全球范围拥有8大研发中心，承担国家重点科研项目超40项，拥有国内外专利逾5,500项。金风科技全球员工近9,000名，研发和技术人员近3,000名。成立23年来，金风科技始终致力于“为人类奉献碧水蓝天，给未来留下更多资源”的企业使命。了解更多，敬请访问金风科技官方网站：www.goldwind.com.cn.

SKF®是斯凯孚集团的注册商标。

斯凯孚与金风科技携手战略合作 共同推进智慧风电及碳中和 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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