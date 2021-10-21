携程商旅：已为1.3万余家大型企业和57万家中小企业提供商旅服务携程_新浪科技_新浪网

除了面向C端之外，携程自2006年开始布局商旅管理领域。在今日的携程商旅研讨会上，公布了相关业务进展，并邀约百余位商旅负责人共同探讨企业差旅场景下的数字化新模式。 “当前，以京津冀三地为核心构建的协同发展新格局正在加速发展，成为了商旅行业的重要业务板块。北京拥有60余家世界500强企业、90余家中国500强企业，这些作为数字产业的‘领头羊’企业，它们复杂的数字化需求，在一定程度上带动了国内商旅行业的发展。”携程商旅华北区域分公司总经理李阳在分享中谈到。携程商旅Q2机票数据显示，华北地区相较于2019年同比呈现两位数百分比的增长趋势。 当前，数字经济建设要求全面推进产业化、规模化应用，提高关键软件技术创新和供给创新。携程商旅自2006年正式进军商旅板块，同期在北京设立了华北区的业务驻点，正式打响商旅产业化建设的第一枪。随后逐步建立起交通、酒店、销售、运营等一系列业务团队。 从大交通领域来看，当前携程商旅已覆盖机票、火车票、汽车票、打车、接送机、包车等多维出行产品，针对不同出行方式下商旅客的需求，针对性提供服务方案。携程商旅交通业务总经理宋莹莹在交通产品分享时谈到，商旅产业化建设需要商旅与…