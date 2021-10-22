广州天河金融城49.6亿挂牌1宗商地 规划建设近300米双子塔 10月21日，广州市规划和自然资源局官网挂出天河区金融城东区AT101833、AT101835、AT101836地块出让公告，地块将于2021年11月22日10时起限时竞价。 据观点地产新媒体了解，该地块面积54197㎡（其中可建设用地面积37232㎡），计算容积率建筑面积≤270921㎡，为商业商务混合用地（B1B2），挂牌起始价挂牌起始价495786万元，折合楼面价18300万元/㎡。 根据公告，该地块所开发的项目为总部企业办公、商业、服务型公寓、五星级酒店等综合体。其中，AT101833地块还规划建设南北双子塔，北塔高度286米，南塔220米。 公告规定，项目建成后，竞得人自持物业不得低于项目计算容积率总建筑面积的50%，自持物业的自持年限自首次登记之日起不少于10年，自持物业在自持年限内不得分割处分，抵押、转让须与本项目全部自持物业整体一并办理。 另外，竞得人须采用装配式建筑的建造方式，实施装配式建筑的面积比例不低于该地块地上计算容积率建筑面积的50% 而根据公告附件中《产业项目进驻协议书》，项目总投资额要求不低于…