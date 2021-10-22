嘉峪关：进一步加强出入人员管控，对全市酒店、宾馆、招待所等场所逐一排查嘉峪关市疫情新冠肺炎

原标题：嘉峪关：进一步加强出入人员管控，对全市酒店、宾馆、招待所等场所逐一排查 来源：央视网 10月22日，嘉峪关市新型冠状病毒肺炎疫情联防联控领导小组办公室发布公告称，10月17日以来，陕西、内蒙古、兰州等多地通报新增多例本土新冠肺炎确诊病例和无症状感染者。为严格落实“内防反弹和扩散、外防输出和输入”的防控策略，持续织牢织密疫情防控网，全力阻断疫情传播风险，切实维护群众生命安全和身体健康，确保社会大局和谐稳定，在继续落实常态化疫情防控要求的基础上，现就有关事项通告如下： 一、凡14日内有途经内蒙古锡林郭勒盟、额济纳旗、兰州市城关区等中高风险地区的广大居民，或与确诊病例、无症状感染者活动轨迹有交集人员，以及健康码为“红码”或“黄码”的人员，请于第一时间主动向所在社区（村组）、单位、宾馆报备相关情况，终止社会面活动，按要求进行核酸检测，落实健康监测、隔离管控等相关措施。若因不报备、不执行有关防控措施，影响疫情防控工作的，将依法追究相关责任。 二、各街道、郊区办、社区（村组）要立即对有中高风险地区旅居史的入嘉人员进行全面摸排登记，按要求落实相应防控措施。市商务局、市文旅局要对全市酒店、宾馆…