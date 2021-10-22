嘉峪关1例阳性病例为酒店工作人员，行程轨迹公布酒店嘉峪关市新冠肺炎

原标题：嘉峪关1例阳性病例为酒店工作人员，行程轨迹公布 来源：央视网 据“嘉峪关发布”10月22日消息，接省疾控中心转发湖南长沙疾控中心协查函，长沙市确诊嘉峪关籍阳性病例蒋某某。市疫情联防联控领导小组迅速启动应急响应，立即开展流行病学调查及采样检测，市疾控中心在对蒋某某的密接人员和密接的密接核酸检测中，检出1例阳性人员马某某，由负压救护车转定点医院隔离救治。省市两级专家组根据流行病学史、临床症状和实验室检测结果，诊断该病例为新冠肺炎确诊病例（轻型），省疾控中心对结果予以确认。为全力做好疫情防控工作，现将该病例行程轨迹通报如下。 一、基本情况 马某某，男，39岁，居住于嘉峪关市福民小区，为嘉峪关市宜好酒店工作人员。10月1日至今均在嘉峪关活动，16日16：30在宜好酒店大厅与蒋某某（长沙市确诊嘉峪关籍阳性病例）有交集。10月19日22:00乘坐救护车从宜好酒店转运至集中隔离点。马某某已经完成新冠病毒灭活疫苗全程接种。 二、该病例行程轨迹 2021年10月16日11:25马某某到嘉峪关机场接人，入住宜好酒店。11:50在宜好酒店大厅与王卫某和王某有交集（长沙市确诊阳性病例蒋某某的密接）。1…