进沙漠翻高山下峡谷，“植物猎人”为保护植物而“痴”_新闻中心_中国网

杨宗宗在工作室制作植物标本（10月10日摄）。记者王菲摄 戈壁中的沙地紫罗兰，只在夜间散发香气，吸引白天怕热不敢出来的昆虫，进而授粉繁衍后代；高山上的雪莲花，苞叶在夜间闭合，里面的温度高于外界，成为昆虫的“旅馆”，作为回报，昆虫为它传粉；草原中的针茅，外稃扭转的芒遇水后通过机械作用，如拧螺丝一般将果实牢牢扎入土壤…… 尽管植物们各有自己的生存本领，但在植物猎人杨宗宗看来，这些植物不会说话，不能移动，容易被牛羊吃掉，会被当作野菜端上餐桌，是地球生物链中的弱势群体。“他们不是大熊猫也不是金丝猴，很少有人在意他们，但一株不起眼的植物，或许关乎两百种以上物种的生存。所以，我们有责任呼吁更多人了解并保护植物。”说起逐渐消失的植物时，他攥着手，眼神和语气充满了悲天悯人。 进沙漠翻高山“狩猎”植物 植物猎人活跃于18世纪的欧洲，一些探险者上高原、下峡谷、渡险滩、涉泥地，将珍稀植物引入异域他乡，对珍稀植物的发现和品种驯化起着非常重要的作用。 37岁的杨宗宗就像追寻猎物的猎人一样，哪里有花开，他就奔赴哪里。“植物猎人捕捉植物的足迹，是为了更好地保护它们，而非占有。”杨宗宗说。 为了找一种因滥挖贩卖而几乎…