辽阔高远的天空，清爽适中的气候，金色的山林与厚厚的落叶……这些都是秋天对我们热情的邀请。金秋十月，秋季也接近尾声，快带上家人、约上三五好友，来一场说走就走的旅行，赴一场金秋之约吧！ 秋天的童话——林周树林 林周树林位于拉萨市林周县藏嘎村，距离拉萨约50公里，从拉萨市驱车约1小时便可抵达。去往树林的路上也有数不胜数的美景，蓝天、白云、远山、河流是标配，而路两旁的杨树，已被秋风浸染成金黄色，树叶将阳光切成碎片，洒在脸上，无比惬意。 进入树林的一霎那，犹如走进了神秘的童话世界，脚下是厚厚的树叶“地毯”，抬头则是满满的黄金色秋叶，走在林间，静得只能听到脚下树叶传来的“嘎吱”声，使人不自觉地放低了声音、放慢了脚步，慢慢品味晚秋带来的宁静。 一直往树林深处走，还能看到不少私家车零零散散的停放在空地上，三五人在林间搭起帐篷、拿出音响、泡上热茶，偶尔能听到他们的嬉笑声、低语声，也有人选择骑一匹白马，远离人群，悠悠地往树林深处走去，用自己的方式享受着无忧的时光。 注：进入神秘树林景区时需在入口处缴纳10元清洁费（1车/10元） 一沙一世界——扎囊沙漠 扎囊沙漠是西藏首个沙漠公园，位于山南市扎囊县扎若村，…