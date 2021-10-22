上海2021年10月22日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 10月21日，国际独立第三方检测、检验和认证机构德国莱茵TUV大中华区（简称“TUV莱茵”）在上海举办“中欧碳中和高峰论坛”，汇聚了来自企业、品牌方、标准机构、金融机构、智库及非政府组织等百余位代表，探讨当下碳减排、碳中和领域的热点话题，分享独到见解与专业经验，探索实现碳中和目标的多样路径，为推动绿色转型、可持续发展贡献力量。

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TUV莱茵大中华区管理体系服务副总裁方为民在致辞中表示，实现碳中和有来自各个层面的推动力，各级政府正加紧出台相关政策。全国碳排放权交易市场已于7月16日在上海正式启动，首日成交量达410.40万吨，成交额逾2.1亿元。企业既是碳排放的主体，也是落实碳中和目标的主体，应抓住机遇，积极采取行动实现低碳转型。

随着经济结构调整以及政府大力推动环境保护与碳中和，中国可持续发展的总体水平稳步提升。当前，全球众多国家和企业纷纷设立碳中和目标，实践节能减排、低碳发展，在此过程中各行各业迎来诸多新机遇，也将面临巨大挑战。

论坛上，国家气候战略中心战略规划部主任柴麒敏、中国欧盟商会能源工作组副主席Juan Ignacio Garcia de Motiloa、北京绿色交易所有限公司绿色发展中心主任张永康、德国联邦外贸与投资署（GTAI）驻华代表Robert Herzner、铝业管理倡议（ASI）专家顾问董春明、TUV莱茵大中华区企业社会责任负责人许秋明，分别以“中国碳达峰碳中和战略及重点行业政策展望”、“中欧展望‘净零’未来”、“双碳”目标下中国碳市场机制设计与核心要素、“碳减排监管框架下企业在德国的可持续发展机遇”、“ASI如何推动中国铝加工行业负责任供应链管理以及碳中和”、“欧盟最新碳相关法律法规”为题进行了详细分享和解析。



TUV莱茵大中华区管理体系服务副总裁方为民致辞

同时，金发科技有限公司可持续发展产品部总经理彭智、沃尔沃汽车亚太区战略与项目管理总监龚庆杰、陶氏化学公司高级研发科学家、绿色再生塑料供应链小组（GRPG）执行组长李斌博士、翠丰集团资深可持续管理技术专家马一春、上海盈碳环境能源科技有限公司项目总监朱亚楠、商道纵横市场总监徐佶，从各自角度分享了在碳减排、碳中和方面的实践经验及解决方案。

此外，在圆桌讨论环节，上汽大众汽车有限公司环保管理部门经理盛挺松、上海神火铝箔有限公司经理梅晓俊、利乐公司大中华市场可持续发展专家卢夷怡以及许秋明探讨了企业如何通过实现碳中和探索可持续发展的新路径。

作为全球领先的技术服务商，TUV莱茵扎根中国30多年，一直与各级政府、行业协会、科研院所、非政府组织等密切合作，持续关注可持续发展问题。今年5月，TUV莱茵正式加入中国节能协会碳交易产业联盟成为理事单位，将积极参与全国碳排放权交易市场的建设工作。TUV莱茵响应中国“碳达峰”、“碳中和”的号召，以绿色发展、低碳发展为目标，致力于协助中国客户及跨国供应链企业进行低碳转型，推动中国低碳减排事业的发展。

TUV莱茵“中欧碳中和高峰论坛”在沪举办，推动绿色转型低碳发展 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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