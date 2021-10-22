伦敦2021年10月22日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — Warwick Investment Group收购了在伦敦贝尔格拉维亚的9套私人封闭式可终生持有的房屋，这是其旨在整合英国住宅物业的住宅战略的一部分。

St Barnabas Mews是对Warwick的增值战略的有力补充。该战略专注于营造适合长期租赁的空间，对物业进行改造以便为疫情后的生活提供更多户外区域，供居民全年享用。 这些物业具有最高等级的环境评级，Warwick一直致力于进行面向未来的资本性支出，以便在2022年底之前实现尽可能高的能效。

St Barnabas Mews是Warwick最近同意收购的三个收购项目之一，由分布在梅菲尔和贝尔格拉维亚的50个住宅单元构成。该公司相信，他们现在是贝尔格拉维亚规模最大的私人业主之一。

这项开发包括2008年在贝尔格拉维亚中心一个封闭式马厩区开发的带地下停车场的9套可终生持有的房屋。

Warwick将在其自己的租赁品牌下积极管理这些房屋，并计划在这些房屋上善加利用对整个投资组合进行持续翻新的机会。

英国业务高级董事总经理Andrew Chrysostomou表示：

St Barnabas Mews的户外空间带来了很大收益，同时因为位于私人封闭马厩区内，可以确保地下停车场的安全。加上其在贝尔格拉维亚的优越位置，以及步行即可前往伊丽莎白大街和国王路的优势，我们相信，随着旅行限制的放松和分阶段恢复办公室工作，这些资产拥有良好的条件来满足不断增加的房屋租赁需求。

公司创始人兼首席执行官Kate Richard表示：

St Barnabas Mews在其规模、位置和潜在提升空间方面都是对我们投资组合的完美补充。该物业完全符合我们在整合英国住宅平台方面的目标要求。 我们正在将伦敦中心区域的房地产产品整合到我们的住宅租赁品牌中，很高兴能将这个已有300多年未经易手的可终生持有的投资组合添加到我们的多户型住宅平台。

标志 – https://www.chinahospitalitynews.com/cn/wp-content/uploads/Warwick_Group_Logo-2.jpg

Warwick完成在贝尔格拉维亚房屋收购 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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