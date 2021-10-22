比尔及梅琳达·盖茨基金会任命郑志杰为北京代表处首席代表

北京2021年10月22日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 比尔及梅琳达·盖茨基金会今日宣布，任命郑志杰担任基金会北京代表处新一任首席代表。作为全球健康与发展领域的资深专家，郑志杰将带领团队，继续发展并深化盖茨基金会与公共、私营以及非营利部门的合作伙伴关系，推动中国和全球改善贫困人群的健康和福祉。



盖茨基金会北京代表处新任首席代表郑志杰

郑志杰曾在中美顶尖研究机构和高校担任管理职务，拥有数十年的领导经验。在加入盖茨基金会前，他担任北京大学王宽诚讲席教授、北京大学公共卫生学院全球卫生学系主任和全球健康发展研究院副院长等职。在北京大学任职期间，郑志杰与多个领域的伙伴共同携手，启动相关项目和倡议，推动跨学科国际合作、培养全球健康与发展事业的未来领导人才。

郑志杰还曾任上海交通大学公共卫生学院院长、美国国立卫生研究院国家心肺血液病研究所医学流行病学督导和科学研究转化中心资深项目主任、美国联邦疾病控制预防中心心脑血管病预防部首席流行病学专家等职务。

“当前，基金会正在通过强化伙伴关系和践行创新承诺，来加速消除贫困、疾病和不平等。我非常高兴郑博士能在这个关键时刻加入我们。”盖茨基金会首席执行官马克·苏斯曼（Mark Suzman）表示，“中国是基金会重要的合作伙伴，在应对全球挑战中展现出了强大的创新实力和承诺。我们希望与中国伙伴继续携手努力，构建一个人人都能过上健康而富有成效生活的世界。”

“基金会在中国的工作即将迎来第十五年。回顾过往，我们与中国合作伙伴共同在扩大创新产品、技术和方案在贫困人群中的可及性方面取得了显著进步，我们为此深感自豪。”盖茨基金会全球政策与倡导总裁加吉·戈什（Gargee Ghosh）表示，“我相信，凭借其丰富的经验和洞察力，郑博士将进一步推动实现我们与中国合作伙伴的共同目标。”

盖茨基金会致力于支持中国应对国内的卫生和发展挑战，包括结核病和艾滋病防治、疫苗免疫和其他卫生服务的进一步扩大、环境卫生设施的改善以及慈善事业的发展。此外，基金会还支持中国伙伴在加强卫生与农业科技创新和可及性上深化全球合作，并通过双边和多边机制对发展合作领域的创新模式进行试点和推广，从而帮助低收入国家，特别是撒哈拉以南非洲地区的相关国家应对传染病、加强卫生体系建设、支持小农户应对气候变化并实现农业转型。

“盖茨基金会长期致力于通过支持和激励创新解决方案的开发与合作伙伴关系的建立，推动解决最复杂和最紧迫的全球性挑战。”郑志杰表示，“我很荣幸、也很期待能够带领基金会的中国团队，继续支持我们的中国合作伙伴与全球分享他们的智慧、经验和专长，共同应对全球健康和发展领域的挑战。”

郑志杰将于2021年10月25日正式就职。

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