沈阳2021年10月22日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 近些年来，人工智能与5G技术的发展对各行各业的走向产生了深远影响，也直接或间接地影响着人们方方面面的生活。而在汽车领域中，智能化和网联化的不断深化推动了整个行业革新性的发展，智能网联汽车已成为交通运输发展的未来趋势。为了抓住打造智能网联汽车产业发展的机遇，同时为了吸引行业人才，在沈阳市人民政府和中国汽车技术研究中心有限公司的携手合作下，2021中国（沈阳）智能网联汽车国际大会（简称“CIVC大会”）在沈阳成功举办，作为一家国际性的汽车零部件品牌，德科斯米尔携3款创新内饰产品亮相科研创新展区，为汽车行业带来国际领先的技术和先进的生产理念。

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本次大会以“科技引领智享未来为主题”，包含智能网联汽车产业发展高峰论坛、智能网联汽车大赛、智能科技展和智能示范体验活动四大板块。此次，德科斯米尔的展区位于科研创新展区，德科斯米尔的创新内饰产品为汽车内饰赋予了全新的意义，将环境照明与功能照明相结合，为乘驾者提供更舒适安全的驾驶体验，也为自动驾驶时代的到来做好准备。3款智能产品的亮相获得了业界同仁的关注，他们分别是三维光源氛围灯、动态线型智能灯以及可以无缝集成到各种内饰表面的线型灯。



德科斯米尔展台

产品1，三维光源氛围灯在汽车内饰照明中，实现了氛围灯照明的第三维度。其通过位于半透明载体背面的光学结构创建了独特的三维深度效果，不仅能够在车内创造全新的扩展的空间感，而且实现了个性化的光源效果。如，通过灯光的明暗或闪烁传递“欢迎”、“再见”、“城市骑行”、“静态照明”以及“动态驾驶”等信息，兼顾了氛围感与实用性。

产品2，动态线型智能灯依托德科斯米尔基于LIN-RGB技术开发的独有专利技术，能够使车内的氛围灯光始终保持明亮且真实的原始色彩。这些RGB-LED可以沿三维路线同时激活。LED位于扩散透镜之后，因此不需要光导体。该款线状灯的灯光颜色可沿着灯杆动态运行，并构建一个视觉效果非凡的场景，运用于内饰十分吸睛。且动态光可以多种方式变换组合，以达到相关功能或警告的效果。同时，这款灯在白天可作为可视的功能性产品，并具有渐变色效果，无缝集成到各种内饰表面，具备较高的实用性。

产品3，可以无缝集成到各种内饰表面的线型灯目前已经应用到“大众ID4和ID6”这两款车型上。作为动态线状灯产品中的一种，它具备该系列产品的所有优点。其位于仪表盘前方，灯光通过发散透镜直接进入外界，起到信息提示等多种可视化功能.不仅如此，它提供了人机交互的解决方案,即通过灯光变换来传递特定信息，进而实现与驾驶者的人机交互功能，如危险预警、导航提示、欢迎、来电显示等，通过有效的环境照明，提升驾驶员的注意力。

在此次展会中，德科斯米尔向行业展示了公司的创新产品，也吸引了众多业内同仁共同探讨最新的行业动态以及未来汽车行业发展的各种可能性。展出的环境氛围照明系统，既是德科斯米尔为智能网联汽车打造的科技成果，也是艺术美学与现代科技融合的典范。作为定制线束系统的发明者，德科斯米尔致力于为高端汽车行业提供创新的、以客户为中心的解决方案，是当今传统和替代启动系统领域的技术和产品的典型代表。德科斯米尔结合本次大会的主题 — “科技引领智享未来”展出的创新产品正是公司基于企业的创新基因，以及对行业未来方向的判断而研发。未来，德科斯米尔将紧切行业发展的脉搏，并从痛难点出发，为客户提供更加完善的解决方案，创造更加舒适、智能的驾乘体验。

德科斯米尔携3款新品亮相2021CIVC大会 创造舒适智能的驾乘体验 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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