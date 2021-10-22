西宁市新冠肺炎疫情防控处置工作指挥部通告（第18号）_新华网

近期西宁市周边省份的西安、银川、兰州、额济纳旗等地相继出现本土病例疫情。10月21日，海东市平安区发现1例新冠病毒核酸检测阳性人员，截止21日17时，西北游相关病例已达57例，涉及10省13地市，为全面做好外防输入、内防反弹各项工作，科学精准管控境外和国内中高风险及有疫情地区来青返宁人员，切实降低疫情输入传播风险，持续巩固我市来之不易的疫情防控成果，维护正常社会秩序和经济社会发展，现就有关事项通告如下： 一、主动登记报备。 请广大群众保持高度警惕，密切关注疫情动态和疫情发生地区信息发布，认真履行疫情防控个人责任和义务，有过疫情发生地旅居史或与已公布阳性病例（含无症状感染者）有接触史或行程轨迹有交集的来宁返宁人员，以及被赋予“红、黄码”人员，必须第一时间主动向所在社区（村）、单位、旅馆、酒店等登记报备，并积极主动配合落实核酸检测、集中隔离医学观察、健康监测等管控措施。要遵守疫情防控有关规定，不听谣、不信谣、不传谣，因隐瞒不报或未按规定落实防控措施，引发新冠肺炎疫情传播风险或其他严重后果的，将依法追究责任。 二、合理安排出行。 鉴于当前疫情严峻形势，如非必要，不出境、不出省，不要前往西安、…