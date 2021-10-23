贵州暂停经营跨省团队旅游及“机票+酒店”业务贵州

原标题：贵州暂停经营跨省团队旅游及“机票+酒店”业务 10月22日，贵州省文化和旅游厅官网消息，该厅发布《关于暂停经营跨省团队旅游业务的紧急通知》称，近期，国内多地相继新增本土确诊病例，贵州省遵义市汇川区仁和苑小区、东方湘江湾小区风险等级调整为中风险地区，疫情防控形势严峻复杂。为贯彻落实省委省政府对当前疫情防控工作的要求，进一步强化贵州省文化和旅游行业疫情防控工作，按照文化和旅游部《文化和旅游部办公厅关于积极应对新冠肺炎疫情进一步加强跨省旅游管理工作的通知》（文旅发电〔2021〕214号）要求，现将有关事项紧急通知如下： 一、即日起，立即暂停全省旅行社及在线旅游企业经营跨省团队旅游及“机票+酒店”业务。 二、贵州省无中风险地区后，可恢复旅行社及在线旅游企业经营跨省团队旅游及“机票+酒店”业务。 三、督促旅行社加强行程管理。目前已在被列为疫情中、高风险等级区域的出省游旅游团队，必须暂停在当地的旅游活动，配合做好相关疫情排查工作。 四、10月22日之前，已组、接的未被列入国内中、高风险的其他省（区、市）旅游团队，要严格按照文化和旅游部《旅行社新冠肺炎疫情防控工作指南（第三版）》，明确各方责…