八大医疗中心，国际标准设备，长三角名医荟萃

浙江嘉兴2021年10月23日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 经过3年建设和5个月的试运营，嘉兴经济开发区内首个外资三级综合医院——嘉兴凯宜医院，今天（10月23日）正式开业。嘉兴市政府领导、新加坡政府总领事蔡簦合、哥伦比亚中国董事代表——薛尔思医疗集团中国区首席执行官许喆、哥伦比亚中国集团总裁兼首席执行官陈美兰等社会各界领导和嘉宾参加开业仪式。



哥伦比亚中国集团总裁兼首席执行官陈美兰

作为嘉兴市“百年百项”重点项目,凯宜医院的正式投运，将助力提升嘉兴国际化医疗卫生服务水平，让嘉兴及周边区域的老百姓足不出“嘉”，就能享受到与公立医院差异化、高性价比、国际标准的医疗服务。



启动仪式及VIP合影

启动仪式上，嘉兴凯宜医院与同济大学浙江学院签约，共同致力于人才培养、科研创新，共建产、学、研结合示范基地。嘉兴凯宜医院与嘉兴市台商协会签约，为在嘉兴工作生活的台湾同胞营造更加便捷、通畅、舒适的就医环境。嘉兴凯宜医院还与浙江省残疾人福利基金会签约，捐赠善款10万元，用于支持残疾困难人群大病医疗保障项目，帮助困难家庭的大病患者减轻医疗负担。



同济大学浙江学院产学研与嘉兴凯宜医院合作基地揭幕仪式

嘉兴凯宜医院位于嘉兴市南湖区石泾路568号，是嘉兴经济开发区与哥伦比亚中国共同出资建立的中外合资三级综合性医院。医院于2018年7月投入建设，参照国际JCI标准设计建造，建筑面积11.2万平方米，总投资2.2亿美金，今年5月20日投入试运营。

嘉兴凯宜医院拥有核定床位500张，10间现代化数字手术室，2间数字化DSA，3间产休一体化产房及3间现代化产房。 医院科室设置齐全：包含心脏内科、神经内科、消化内科、呼吸内科、内分泌科、普外科、骨科、泌尿外科、神经外科、肿瘤科、中医科、康复科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤、医疗美容等科室；同时规划健康管理中心、微创手术中心、内镜中心、肿瘤中心、多学科诊疗中心、女性健康管理中心、心脑血管中心、血透中心共8大医疗中心，配备现代化设施的医学影像科、检验科等基础医疗及专科医疗服务。



嘉兴凯宜医院-VIP病房VIP ROOM

哥伦比亚中国集团总裁兼首席执行官陈美兰表示，嘉兴凯宜医院作为一家三级综合医院，秉承“仁心济世”，坚持“以患者为中心”。医院引进国际一线品牌最新的医疗设备并搭载医院的智慧系统，汇集国际、沪杭优质医疗资源，努力提升嘉兴老百姓医疗保健方面的获得感，满足百姓日益增长的就医需求。

随着嘉兴凯宜医院的正式启航，嘉兴凯宜医院联合上海多家知名三甲医院及骨科专科医院打造的“上海骨科名医嘉兴凯宜工作站”也在开业当日正式揭幕，嘉兴的市民将在“家门口”就能看上海的骨科名医。

嘉兴凯宜医院院长曹浩强表示，嘉兴凯宜医院试运营以来备受市民关注。医院的各项软硬件设施和各科室的医护人员通过试运营积累了宝贵的经验，并已调整到最佳状态迎接广大市民和新老患者。通过试运营我们接收到的反馈并结合医院自身的资源，打造了“名医工作站”，旨在为嘉兴百姓带来更多就医便利。工作站将重点结合临床实践，满足社区老人、白领及中高端人士等不同层次患者需求，为患者提供更优质的服务。

工作站还将联动上海、杭州医疗资源，辐射长三角，充分共享专家资源。作为医院重点打造的特色科室，“上海骨科名医嘉兴凯宜工作站”将成为嘉兴凯宜医院的品牌，并以此为契机，努力打造医德、医术、医疗的典范。

为了回馈广大嘉兴市民和新老患者，在10月21日、10月22日以及10月23日正式开业当天，嘉兴凯宜医院举行“女性关爱日-智能AI乳腺筛查”义诊，积极承担社会责任，关注女性健康。智能乳腺超声机器人AIBUS和权威乳腺专家，将开展乳腺智能筛查、疾病诊治、健康宣教等活动，现场还会有乳腺检查优惠券发放。智能乳腺超声机器人AIBUS将来到嘉兴余新社区、曹庄社区、海盐博莱特纸业、汇信进出口集团及嘉兴凯宜医院院内，进行免费乳腺筛查。

哥伦比亚中国第三家医院，嘉兴凯宜医院正式开业 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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