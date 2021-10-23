河北霸州发布确诊病例轨迹，涉庄园、饭店、枣园等_腾讯新闻

新京报快讯 据霸州发布消息，接到市疾控通知：北京市昌平区新冠肺炎确诊病例许某某，曾于10月19日早晨，自北京市昌平区宏福苑小区与同伴集合乘坐大巴车到霸州市旅游。 经调查，现将许某某在霸州市行动轨迹公告如下： 10月19日8时30分-10时，许某某一行人到达霸州市康仙庄镇永善庄园第七会议室听取驼奶粉营养授课。 10时20分-11时，一行人乘车到达霸州市弥陀院附近鸡手王饭店，于大厅就餐共计5桌，无其他客人。 11时20分-12时50分，一行人乘车到达霸州老堤百枣园进入6号厅听取阿胶枣和阿胶鸡营养课。 13时15分，一行人乘车自百枣园返回北京昌平区。 请上述时间、区域内的可能与病例有过接触人员尽快与霸州市疾控中心联系，联系电话：0316-7220603。 为了您和家人的健康、朋友的健康、社会的健康，按照传染病防控的有关规定，现提醒采取以下防护措施： 请第一时间主动与市疾控中心和所在村委会、社区联系，配合做好医学观察；若出现发热、干咳、乏力等症状，及时到定点医院（廊坊四院、市二院）发热门诊就诊，就医时须佩戴口罩，不打车，不乘坐公交等交通工具前往医院，减少其他人的被动接触。 编辑 陈媛媛