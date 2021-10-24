携程：已开通自助退改服务通道 _ 东方财富网

携程 一直密切关注疫情情况，同时高度关注各级文旅部门、民航局、铁路局等相关部门关于疫情的指示，确保为用户提供更安心和更便捷的服务。 酒店方面，针对贵州省、甘肃省兰州市、张掖市、嘉峪关市、湖南长沙市、北京市昌平区、内蒙古额济纳旗、二连浩特市等疫情地区，部分酒店已联动 携程 启动安心保障服务，受疫情影响的用户可在平台自助退订。 机票方面，截止目前，中国国际航空、 东方航空 、 南方航空 、海南航空等36家航空公司已陆续出台针对陕西、宁夏、内蒙古、甘肃、湖南、贵州、北京、青海等疫情地区进出港航班的特殊方案。针对符合航空公司最新保障方案的用户， 携程 已开通自助退改服务通道。无需用户排队打电话咨询客服是否符合条件，降低用户退票退款等待时间。 因疫情影响造成火车、汽车停运、当地景点关闭等情况，携程将严格按照铁路局、交通部门、景区等有关部门的最新规定，为广大用户办理退改服务。针对受疫情影响无法使用的旅游产品，携程将积极与供应商、旅行社等资源方进行协调，严格按照旅游法等规定为用户办理退改服务。 如有退改需求的用户，建议优先选择自助通道和在线客服。旅游途中如遇紧急情况，可随时联系携程客服95010协助…