核潜艇被鱼雷击中，官兵浑然不觉，带着鱼雷回母港，吓坏了司令员_腾讯新闻

核潜艇的出现和战略导弹的运用，使潜艇的发展进入一个新阶段，由于潜艇极具隐蔽性，一旦搭载导弹将成为水下威慑极强的武器，击沉美国航母也不在话下。最近，美国曝光了首艘哥伦比亚级新型核潜艇，一艘核潜艇的造价大约85亿美元。与此同时，俄罗斯也对外公布一则好消息，将会在2021年和2022年连续列装两艘第4代战略核潜艇，还会在水下试射“布拉瓦”洲际弹道导弹。 值得注意的是，自潜艇问世以来，各种关于潜艇的事故层出不穷，世界上首次核潜艇沉没事故，是发生在美国的长尾鲨号核潜艇身上，导致129名乘员长眠在2560米的海底。根据调查结果显示，由于美苏两国展开疯狂的军备竞赛，美国过于追求建造潜艇的速度，忽视了质量管理，最终造成了悲剧。另外，苏联也曾大力建造核潜艇，也发生过一些潜艇事故，其中一件最为奇葩。 据悉，苏联的一艘核潜艇被鱼雷命中后，潜艇上的官兵却浑然不觉，直接带着鱼雷回到母港，吓坏了司令员。事件发生在20世纪80年代末，苏联海军太平洋舰队举行一次反潜战术演练，发射鱼雷的是“维克多”级核动力攻击型潜艇K-469号，并将“旅馆”级战略核潜艇K-178号设为假想敌，演习期间， K-469号核潜艇发现并锁定对…