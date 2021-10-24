长沙市新增2例新冠病毒核酸阳性检测者，活动轨迹公布长沙市酒店隔离

原标题：长沙市新增2例新冠病毒核酸阳性检测者，活动轨迹公布 来源：@长沙晚报 10月24日凌晨，记者从长沙市新型冠状病毒肺炎防控指挥部获悉，23日晚，长沙市在对长沙县定点酒店集中隔离人员的例行检测中，检出2例新冠病毒核酸阳性者。 阳性检测者1：张某某，为甘肃省嘉峪关人，来长沙参加由江苏某企业举办的智能洗涤观摩活动。系长沙县前期通报确诊病例蒋某某同行外省来长沙人员。10月18日晚已由长沙县定点集中隔离管理，18-22日连续5天每日核酸检测结果均为阴性。23日检出阳性，现已转运至长沙市公共卫生救治中心。 阳性检测者2：许某某，为浙江省湖州人，来长沙参加由江苏某企业举办的智能洗涤观摩活动。系长沙县前期通报确诊病例蒋某某的密切接触者，10月18日晚已由长沙县定点集中隔离管理，18-22日连续5天每日核酸检测结果均为阴性。23日检出阳性，现已转运至长沙市公共卫生救治中心。 长沙市新型冠状病毒肺炎防控指挥部提醒广大市民和游客朋友，密切关注各地官方发布的疫情消息，与阳性检测者活动轨迹有交集的人员以及近14天有疫情发生地区旅居史人员，须立即主动向社区、单位或酒店报告相关情况，按照防控要求落实隔离、核酸…