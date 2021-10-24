近600名老人被滞留，有癌症患者急需药物酒店_新浪科技_新浪网

原标题：近600名老人被滞留，有癌症患者急需药物 受疫情影响，内蒙古额济纳实施封控管理，安徽一幸福号专列老年旅行团滞留至今。据领队李女士介绍，该趟专列共计12个团近600人，年龄最大的80多岁，最小的也有60多岁。 01:53 澎湃新闻记者 祝文博 实习生：李佳蔚 编辑 周妍 素材来源 相关人士 责任编辑：周琦 校对：刘威 有些滞留老人身患疾病，药物短缺，有糖尿病患者因为无法正常注射胰岛素，血糖持续增高。另有一位肺癌患者25日需要化疗，抗癌药还有一天的量。领队上午带团去做核酸检测，回来后就被酒店告知需要涨价300元，否则不让继续住。但如今被困在当地，他们也不知道该怎么办。 10月23日，针对此情况，当地表示将着力解决用药就医问题，酒店费用不得超过两百一晚，另会完善反映通道。 视频截图 23日，领队也向澎湃新闻表示阿拉善盟盟长已于今早看望了他们，并且承诺将全力解决老人们的药品问题。 领队介绍，盟长称当地能够调到的药品都会尽快给他们送到，没有的药品如抗癌药、胰岛素等，他们会派专人就近去兰州采购。采购不到的个人药品，可让家属邮寄到指定地址，他们将派人送到酒店。如果有出现身体异常的老人旅客，可…